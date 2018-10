Espulsi due stranieri irregolari

Due espulsi in un giorno. Continua, incessante e proficuo, il lavoro degli uomini dell’Ufficio

Immigrazione della Questura di Varese, che nella giornata di sabato hanno eseguito

l’accompagnamento alla frontiera di due cittadini peruviani non in regola con la normativa di

settore. Provvedimenti che si sommano ai 14 decreti di espulsione emessi nell’arco della scorsa settimana.

Il primo dei due, un uomo di 34 anni, era detenuto presso la casa circondariale di Busto Arsizio e risultava gravato da precedenti per atti persecutori, lesioni personali, evasione e rapina. All’atto della scarcerazione, gli agenti lo hanno accompagnato dinanzi al Giudice di Pace di Varese che ha convalidato il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Questore.

Successivamente, l’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Malpensa e imbarcato su un volo diretto a Lima.

Nella stessa giornata, un altro cittadino peruviano è stato accompagnato alla frontiera aerea di Malpensa, ancora una volta in esecuzione di un Decreto del Questore.

L’uomo, con precedenti in materia di immigrazione, di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio, era già stato raggiunto in passato da un provvedimento di espulsione come alternativo al trattenimento presso un C.P.R., con contestuale ritiro del passaporto e obbligo di presentarsi alla forza pubblica, in attesa che maturassero le condizioni per eseguire l’accompagnamento alla frontiera (disponibilità di un vettore aereo in primis) come accaduto, appunto, nella giornata di sabato.

Salgono così a 5 i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera eseguiti nel solo mese di

ottobre.