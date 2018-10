Torna l’Ottobre in giallo: si parte con “I delitti della città in un giardino”

Torna, per il terzo anno, la rassegna letteraria “Ottobre in giallo”, organizzata dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla cultura del Comune di Porto Ceresio.

Quattro gli appuntamenti (di cui uno doppio) con autori del territorio che hanno scelto il giallo come genere narrativo.

Si parte questo sabato – 6 ottobre, alle 17 nella sala di piazzale Luraschi – con Emiliano Bezzon e il suo “I delitti della città in un giardino”.Protagonista indiscussa è ovviamente Varese. Nelle sue ville, sulle rive del suo lago e nelle sue strade, lo scorrere della vita quotidiana porta con sé storie di umane passioni: dall’odio all’amore, dalla rabbia all’invidia, celate nella indiscussa bellezza dei luoghi. L’Isolino Virginia, i Giardini Estensi, la piazzetta della Motta, Villa Andrea, Sant’Ambrogio e il Campo dei Fiori diventano, in ogni racconto, i testimoni, ancor più che l’ambientazione, di intricati delitti. Ma a Varese c’è Regina De Caro, giovane e determinata Maggiore dei Carabinieri, il cui raffinatissimo intuito femminile, non dà scampo ai colpevoli. Presenta il giornalista Andrea Giacometti.

Sabato 13 ottobre è la volta di Marta Bardi, che presenta “Ricette con delitto“. Intorno a un vecchio quaderno di ricette si consuma la sfida tra due cugini alla conquista dell’eredità del nonno, proprietario di un rinomato ristorante. Dopo il primo delitto, l’intero paese si tinge di giallo. Indagano il solerte commissario Vittore Danieli e l’infaticabile ispettore Grazia Dall’Oglio. E tra i profumi e i sapori di una bagna freida, una ciaudedda e un’oca in onto lentamente la verità si fa strada, almeno nella mente del lettore. Perché non sempre, si sa, la giustizia trionfa. Partecipa alla serata Patrizia Rossetti, autrice delle ricette raccontate nel libro.

Il 20 ottobre Angela Borghi presenta il suo romanzo “I misteri del convento di Casbeno” A Milano, negli ultimi mesi del 1628, sono all’opera alcuni famosi pittori. In questo mondo affascinante e turbolento, che sta per essere spazzato via dalla peste, si dipana una storia di delitti e scelleratezze. Misterioso rimane ancora oggi il ruolo svolto da Ludovico Acerbi, marchese di Cisterna, che la leggenda ci ha tramandato come “Il Diavolo di Porta Romana”. A Varese giunge precipitosamente il pittore Francesco Cairo che si rifugia nel convento dei Padri Cappuccini di Casbeno. Da quali delitti e da quali vendette sta fuggendo? La sua fuga terminerà al Sacro Monte di Varese solo quando tutti i misteri saranno stati svelati.

Infine sabato 27 ottobre doppio appuntamento con Sara Maioli che presenta due libri: “Se un cadavere chiede di te” – Premio Garfagnana in Giallo sezione ebook 2015 – e “Bella gatta da pelare mister Arturo Doil” che racconta un caso difficile e intricato che solo l’astuzia di una gatta, naturalmente nera, può aiutare a risolvere. Presenta la giornalista e scrittrice Roberta Lucato.