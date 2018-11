Luigi Ballerini incontra genitori ed educatori

Incontro con lo scrittore e psicoanalista Luigi Ballerini dal titolo “Nè dinosauri nè ingenui – Educare i figli nell’era digitale”.

L’incontro si svolgerà il 19 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga e sarà l’occasione per parlare di importanti temi relativi all’educazione.

Cosa vuol dire educare oggi? Cosa ci ha fatto il digitale? Cosa sta facendo ai nostri bambini o ragazzi? Cos’è chiesto a noi genitori oggi?

Dall’esigenza di affrontare la sfida educativa attuale, in una società in cui la tecnologia pervade ogni momento della nostra vita, nasce l’incontro con Luigi Ballerini, ligure trapiantato a Milano, medico, psicoanalista, padre di quattro figli, scrittore pluripremiato di narrativa per ragazzi e saggistica per adulti, che si occupa da molti anni di tematiche relative all’infanzia e ai giovani, incontrando genitori, ragazzi e insegnanti nel suo studio professionale e presso scuole e centri culturali.

A partire dai contenuti del suo libro Luigi Ballerini dialogherà con i genitori e gli educatori presenti sul tema dei nuovi media, in particolare dei social, in rapporto all’educazione dei ragazzi, aiutando gli adulti ad avvicinarsi in modo costruttivo e non solo regolativo e restrittivo al mondo dei social e della tecnologia in generale. Non un controllo passivo quindi, ma un ruolo attivo che prenda coscienza della realtà che ci circonda ed educhi i ragazzi al corretto rapporto con essa.

Ballerini, che nel suo libro esordisce facendo riferimento in modo simpatico a due interessanti antipodi di genitori, i “genitori-dinosauri” e i “genitori-ingenui”, ne individua una terza categoria, i “genitori di oggi per i ragazzi di oggi”; secondo Ballerini infatti i giovani hanno bisogno di educatori che siano impegnati e seri con la propria vita, non spaventati e timorosi nel loro muoversi e che li sappiano aiutare a guardare e a vivere con pienezza la realtà di oggi.

Un incontro che si preannuncia di grande interesse non solo per i genitori ma anche per tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di educazione.