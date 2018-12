In fiamme un bosco a Montegrino Valtravaglia

Nella serata di domenica 30 dicembre intorno alle 22 e 30 un incendio è scoppiato in un bosco di Montegrino Valtravaglia in via Fabi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino. Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi un’autopompa e due fuoristrada dotati di modulo antincendio, e gli uomini della protezione civile. Una domenica difficile per i Vigili del Fuoco della provincia di Varese chiamati a causa del forte vento a intervenire in oltre 60 situazioni, tra cui tre incendi. Qui il resoconto della giornata

