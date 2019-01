La guida del mangiar bene in Insubria

Trecento pagine, 800 immagini, 255 ristoranti presi in esame tra le province di Novara, Verbania, Varese e Vercelli.

Si tratta della guida enogastronomica “Dove andiamo a cena stasera?” redatta da Riccardo Franchini con la collaborazione fotografica e grafica di Francesco Ragni.

Una vera e propria guida non solo per la rivalutazione del territorio, ma un “inno” al mangiare bene e al poter scegliere di “mangiare bene”.

Riccardo Franchini non è nuovo a queste iniziative: da oltre vent’anni segue il settore enogastronomico, scrivendo recensioni sui ristoranti.

E’ alla “sua” quinta guida in tandem con l’amico Francesco Ragni. Ogni ristorante evidenziato, rigorosamente in ordine alfabetico per località e provincia, riporta minuziosamente la storia del locale, l’ambiente, la cantina dei vini, gli orari, la prenotazione, il prezzo medio per un menù classico e tutte quante quelle notizie, utili al massimo, per approdare in un luogo accogliente e di grande cucina.

“E’ la guida per i buongustai – afferma Riccardo Franchini – per coloro che

amano la buona tavola e i momenti piacevoli dello stare insieme in un territorio circoscritto come le quattro province prese in esame”.

Continua poi “emerge in questo libro una cucina di qualità, basata sui prodotti stagionali, freschi e soprattutto genuini”.

Alla stampa della guida hanno collaborato aziende come il caseificio Palzola, il pastificio Fontaneto e Italgrafica Novara, sigillo della qualità del territorio.