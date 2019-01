Smog: revoca del blocco dei veicoli diesel euro 4

Da domani, venerdì 4 gennaio, saranno disattivate le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Saranno dunque sospesi il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.

Le misure antismog saranno sospese in seguito alla rilevazione delle centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana che hanno registrato l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) che sono rientrate nei limiti consentiti.

Sulla pagina dedicata del sito di Regione Lombardia è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attive, dati sulla qualità dell’aria, comuni coinvolti e provvedimenti.

CONCENTRAZIONI DI PM10 SOTTO LIMITE – La giornata di ieri, con

condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha fatto scendere le medie delle concentrazioni di PM10 al di sotto del limite in ogni provincia lombarda, evitando in particolare che Lodi, Cremona e Mantova raggiungessero il 6° giorno consecutivo di superamento.

Per quanto riguarda la provincia di Milano, dove sono attive le misure temporanee dal 1° gennaio, la media provinciale di PM10 si è assestata a 26.5 microgrammi per metro cubo.

BOLLETTINO METEO ARPA – Il bollettino meteo di ARPA prevede per

la giornata in corso condizioni variabili e tendenti ad essere progressivamente meno dispersive; considerata la media di ieri, è verosimile che oggi i valori tendano ad aumentare, ma è possibile che continuino a restare sotto la soglia anche oggi.

Da venerdì le condizioni saranno tendenzialmente favorevoli all’accumulo, mentre da sabato pomeriggio rinforzi di vento determineranno condizioni nuovamente favorevoli alla dispersione.