Torna “Spazzatura kilometrica”, 44 classi in gara

Il parco delle Cinque Vette ospiterà una gara speciale, dove non sarà premiata la velocità, ma il senso ecologico. Si tratta infatti della prima edizione del campionato studentesco di “Spazzatura kilometrica”, che si terrà il 30 marzo 2019 tra i territori di Cuasso Al Monte e Porto Ceresio.

La competizione è organizzata dall’Associazione ON, fondata dal celebre inviato di Striscia la notizia Max Laudadio e che opera proprio nel parco delle Cinque Vette. “Spazzatura kilometrica” viene proposta ormai da qualche anno, ma per la prima volta l’edizione 2019 sarà riservata ai ragazzi di 44 classi delle scuole superiori della provincia di Varese e alcune “ospiti”.

La mattina del 30 marzo sarà assegnato a ogni gruppo di giovani volontari un percorso di circa un chilometro, che dovrà essere ripulito il meglio possibile da plastica, vetri, lattine e cartacce. Al termine della competizione gli studenti che avranno riempito più sacchi di spazzatura e avranno differenziato meglio i rifiuti verranno nominati vincitori e riceveranno il primo premio: una vacanza sulle spiagge della Sardegna vicino a Badesi.

Per i ragazzi non sarà però così facile aggiudicarsi la vittoria, visto che per partecipare a “Spazzatura kilometrica” dovranno dimostrare di essere informati su diverse problematiche ambientali.

Giovedì 10 gennaio, lunedì 4 febbraio e giovedì 7 febbraio alle 19.00 Max Laudadio si metterà in contatto con gli aspiranti volontari in diretta Instagram per spiegare il regolamento della gara e svelare le cinque domande a cui i ragazzi dovranno rispondere. Le domande copriranno temi come l’inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti e l’impronta ecologica. I curiosi che vorranno controllare le proprie risposte, potranno consultare le video-dispense realizzate dal giovanissimo “consulente scientifico” di Striscia la notizia Eric Barbizzi, disponibili sul sito di Associazione ON una volta terminato il concorso.

I ragazzi che risponderanno correttamente a tutte cinque le domande faranno guadagnare dei punti alla propria classe, inoltre, se tutti i membri del gruppo risponderanno, verranno assegnati ulteriori punti. Le 44 classi che otterranno il punteggio più alto saranno selezionate per partecipare alla gara. C’è tempo ancora fino al 9 gennaio per iscriversi.

Gli studenti della terza B del liceo scientifico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende sono una delle 8 agguerritissime classi dell’istituto che si sfideranno per partecipare e cercare di vincere “Spazzatura kilometrica” 2019. Siamo stati invitati per conoscerli e sentire cosa ne pensano di questa iniziativa. «Secondo noi – hanno spiegato le rappresentanti di classe – questa gara può essere un buon modo per aiutare a pulire l’ambiente e la nostra zona, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema grave come l’inquinamento».