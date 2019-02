Paella e parole, la gustosa combinazione sul palco dello Yak

Sabato 2 marzo la stagione Latitudini, di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, presenta “Racconti di zafferano” una cena-spettacolo a base di paella e parole di celebri autori del calibro di Cervantes, Proust, Montalbàn (prenotazione obbligatoria entro il 27 febbraio).

Per motivi tecnici l’evento lettaral-culinario andrà in scena alle 21.00 allo Spazio YAK di Varese (Piazza Fulvio De Salvo / quartiere Bustecche), anziché al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, come inizialmente previsto. Ma il programma dell’evento non cambia. Durante lo spettacolo, seguendo una ricetta dell’epoca Cervantina sarà cucinata una genuina paella di carne, che il pubblico degusterà direttamente in sala a fine serata.

Dice Maria Pilar Pérez Aspa, attrice e autrice dello spettacolo, “Mangiamo e parliamo con lo stesso organo. Cibo e parole convivono nella nostra bocca e si nutrono a vicenda. Per questo l’atto di mangiare rappresenta uno degli aspetti più evidentemente culturali nell’uomo.

Ho raccolto pagine memorabili di Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas, pagine che parlano di cibo, di fame, di nutrimento, di ritualità… le ho messe assieme a tante ricette e le ho sparpagliate sulla tavola da pranzo. Così è nata questa letteratura ai fornelli, una sorta di fumetto a parole sulla storia dell’alimentazione: due pentole, un tavolo lungo, dei commensali, testi e riflessioni sull’atto di mangiare. Si cucina, si racconta, si mangia. Perché col cibo non si gioca ma ci si può divertire.”

La serata prevede un unico biglietto al costo di 20 euro comprensivo di spettacolo e cena (piatto di paella con bicchiere di vino). Prenotazione obbligatoria e sconti per gruppi di almeno 5 persone, studenti universitari, under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorum. Info e prenotazioni: info@teatroperiferico.it – 334.1185848 (anche whatsApp). Tutta la stagione qui http://www.teatroperiferico.it/stagione-2018-2019/