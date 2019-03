La Corte d’Appello conferma la condanna per l’ex-suora che abusò di Eva Sacconago

I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno confermato la condanna nei confronti dell’ex-suora dell’oratorio di Sant’Edoardo, Mariangela Farè, a 3 anni e 6 mesi per il reato di violenza sessuale nei confronti di Eva Sacconago e l’ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice al pagamento di 50 mila euro in quanto responsabili civili.

È questo il verdetto di secondo grado che, oltre a confermare il giudizio del collegio giudicante di Busto Arsizio, definisce l’ordine monastico di cui la ex-suora bustocca ha fatto parte, reponsabile civile.

Per Tiberio Massironi, legale della famiglia di Eva Sacconago, morta suicida a soli 26 anni nel 2011, è la conferma di quanto avevano sempre sostenuto in questi 7 anni: «La giustizia umana ha fatto il suo corso» – hanno commentato. I difensori di Mariangela Farè, Fabrizio Busignani e Raffaella Servidio, attenderanno le motivazioni della sentenza per decidere se ricorrere in Cassazione.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL PROCESSO

TUTTI GLI ARTICOLI SU EVA SACCONAGO