In mille runner per la Stravarese

La bella giornata, il tepore del sole e una formula che lascia un’ampia scelta del percorso ai partecipanti, hanno decretato l’ennesimo successo della Stravarese. Ricordiamo infatti che la manifestazione prevede tre percorsi alternativi di 6, 12 e 18 km. Il primo è in città su asfalto ma con il bellissimo tratto sul pratone di Sant’Ambrogio verso il finale. Le distanze di 12 e 18 km attraversano alcune delle castellanze più suggestive di Varese, tra le strade di Avigno, Casciago, Velate e appunto Sant’Ambrogio.

Dal punto più alto di Velate, in zona ex acquedotto,si va al poggio di Casciago, per ritornare nuovamente a Velate attraverso il bellissimo sentiero in mezzo al bosco del parco del Campo dei Fiori. Un ricco ristoro intermedio era previsto, per i percorsi di 12 e 18 km, all’oratorio di Avigno, posizionato strategicamente all’ottavo chilometro di gara. Un altro mega ristoro era previsto sul finale al traguardo dell’Ippodromo delle Bettole.

I circa mille podisti – puntuali alla partenza dell’ippodromo – provenivano da tutta la provincia e anche dalla vicina Confederazione Elvetica. Erano presenti 25 gruppi sportivi con ben 555 atleti. Uno zoccolo duro importante a cui si sono aggiunti altri 400 podisti e podiste che hanno affrontato la gara come singoli.