Nei boschi sicuri col proprio cane

La Scuola Tecnici dell’UST Varese ha organizzato per tutti i possessori di cani alcune giornate dedicate all’educazione cinofila e l’argomento in particolare è quello della corretta gestione del proprio amico a 4 zampe in occasione di uscite di trekking in montagna o nei boschi.

Nella maggior parte delle volte i cani sono liberi senza guinzaglio e seppur amichevoli e ubbidienti, non possiamo conoscere le reazioni delle altre persone impegnate a camminare sullo stesso percorso. Allo stesso modo alcuni sentieri possono presentare punti esposti e con diverse criticità da diventare pericolosi per lo stesso animale o per noi quando intendi a condurlo al guinzaglio o nella gestione di alcuni passaggi difficili.

Gli incontri quindi serviranno per migliorare le proprie conoscenze, ricevere consigli pratici e apprendere le criticità dell’ambiente circostante. L’attività si svilupperà attraverso percorsi scelti appositamente per la didattica in programma e prevede un itinerario di circa un’ora sotto la guida di un istruttore cinofilo professionale e di personale tecnico dell’UST. Nei punti di maggior interesse didattico, saranno organizzate apposite stazioni di lavoro, facendo così emergere esempi reali e capire come correttamente comportarsi con il proprio cane.

UST Varese attraverso la propria scuola di formazione ha tra i propri scopi quello di organizzare eventi dedicati alla sicurezza individuale e collettiva nelle zone impervie e nei territori della Provincia di Varese. Una corretta informazione aiuta infatti a prevenire molti degli incidenti che avvengono durante escursioni o attività in outdoor, situazioni che spesso possono risultare complicate e difficili per i soccorritori impegnati e per le risorse messe in campo.

La prima giornata è organizzata per il giorno Domenica 7 Aprile con ritrovo alle ore 09.30 presso la sede dell’UST Varese sita all’interno del Villaggio Cagnola Centro Parco Regionale Campo dei Fiori SP 62 Rasa di Varese. Per l’iscrizione è possibile chiamare al numero sul volantino o scrivere a ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com. E’ richiesta una quota di partecipazione di euro 10.