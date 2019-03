Un weekend all’aria aperta

Il primo fine settimana di Primavera sarà soleggiato. Sabato e domenica infatti, ci saranno giornate miti e da vivere all’aria aperta. Ecco gli appuntamenti in programma:

LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2019

E’ il fine settimana delle Giornate FAI di Primavera e sarà possibile visitare moltissimi luoghi in tutta Italia. In particolare vi segnaliamo che a Varese sarà aperta la Torre Civica di Piazza Monte Grappa e la Camera di Commercio ma i luoghi da visitare sono moltissimi. Dalla Torre di Velate fino a Villa Della Porta Bozzolo e Villa Panza.

A questo link trovate tutti i luoghi aperti in Lombardia mentre a questo link trovate tutti i luoghi aperti in provincia di Varese.

INCONTRI

Varese – L’appuntamento, in piazza Repubblica di domenica 24 marzo è con Slow Food sarà a Varese con “Il mercato dei Mercati”, quello che raduna il meglio dei mercati della terra lombardi – Tutto il programma

Varese – “Domeniche di primavera tra parchi e musei” è il titolo dell’iniziativa che prende il via domenica 24 marzo con “Duchi e principesse a spasso per Varese”. Un calendario di eventi pensati per i più piccoli e promossi dall’Amministrazione comunale – Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento con le Uscite Narranti con “Breve pellegrinaggio a S. Francesco in Pertica”, alle ore 14.30 in Piazzale Pogliaghi al Sacro Monte. Con tappa alla Fonte del Ceppo dal Sacro Monte percorreremo un tratto del percorso dei pellegrini che salivano al “Monte” passando dal S. Francesco. Durata 2h 30’ circa. info:

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org

Varese – Sabato 23 marzo incontro “Dalla schiavitù all’indipendenza – 12 marzo 1968”, alle ore 17.30 alla Parrocchia di Sant’Antonio di Padova (Via Marzorati, 5 – Brunella). Festa per il 51° dell’Indipendenza di Mauritius, spettacolo e, a seguire, Buffet Mauriziano e musica fino alle 23.00. Ingresso a offerta libera. Evento organizzato da Associazione Italo Mauriziana.

Varese – UniTre, l’Università della terza età di Sesto Calende, organizza un incontro, aperto anche ai non iscritti, dedicato alla Protezione Civile. L’iniziativa è in programma venerdì 22 marzo, alle 20.30 nella sala consiliare del Comune di Sesto. Interverranno Cinzio Merzagora, Disaster Manager nazionale, e Arianna Cerri, volontaria del Parco del Ticino. – Tutto il programma

Varese – Il carnaroli protagonista degli agriturismi varesini. Sono ben tredici le strutture che partecipano all’iniziativa del 23 e 24 marzo a difesa del “Vero Carnaroli”. Mentre, a Milano, Sergio Barzetti dà lezioni di risotto al farmers’ market di via Friuli – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Aperto il museo e iniziativa. Domenica, alle 15, si ripercorre un remoto pellegrinaggio: quello dei membri di una famiglia Bossi, che dopo avere visitato i capolavori di Masolino a Castiglione Olona, salgono al Monte, e tra i tanti luoghi di culto che nel XV secolo si presentavano allo sguardo del pellegrino a Sacro Monte, scelgono il cuore del borgo, quella magnifica e intima Cripta che dal 2015 è tornata al suo antico splendore. – Tutto il programma

Varese – Il 23 marzo 2019, dalle 10 alle 13, per la prima volta in 60 anni di storia, la Scuola Europea di Varese ha in programma l’open day, durante il quale presenterà alla sua città la realtà quotidiana dei suoi studenti, bambini e ragazzi provenienti da tutta Europa, che ogni giorno mescolano la propria lingua e la propria cultura in un insieme armonico di civile multinazionalità. – Tutto il programma

Gavirate – Domenica c’è Mani Maestre, l fiera dell’artigianato di qualità, nel bellissimo Chiostro di Voltorre. Protagonisti dell’evento i tanti espositori, gli artigiani locali e non che proporranno le loro opere e manifatture, rigorosamente create ad arte e a chilometro zero. Una giornata che partirà dalla tarda mattinata e che vedrà la presenza di musica, performance teatrali e intrattenimento a cura di Coopuf Iniziative Culturali. Mani Maestre è realizzato in collaborazione con Provincia di Varese, Comune di Gavirate, Chiostro di Voltorre, Flai Graphics e Confartigianato. Inizio ore 12.00, Ingresso libero. Per maggiori info: manimaestre@gmail.com.

Inarzo – Una camminata in nome di Samuela. Domenica 24 marzo una bella iniziativa per ricordare questa giovane mamma morta di cancro a soli 39 anni. I soldi raccolti verranno utilizzati per acquistare un macchinario utile ad agevolare il prelievo venoso – Tutto il programma

Porto Ceresio – La terza edizione di “Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo” – la rassegna organizzata dalla Biblioteca per incontrare e conoscere realtà che operano per il bene della società – prosegue sabato 23 marzo con un incontro dedicato a Libera, la rete fondata da don Ciotti che dal 1995 si batte per la legalità contro ogni forma di mafia e di ingiustizia. L’appuntamento è per le 17 in Sala Bergamaschi con Antonella Buonopane, referente per la provincia di Varese. – Tutto il programma

Somma Lombardo – È in arrivo la seconda edizione di Volandia Comics & Games, che si terrà a Volandia il 23 e 24 marzo 2019. Una full immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay. Due giorni in cui il museo si amplierà per offrire al pubblico, oltre ai 60.000mq di storia dell’aeronautica mondiale, delle aziende e dei personaggi che hanno segnato la storia della provincia di Varese, una vasta area espositiva in cui tra un fumetto e l’altro troveranno spazio incontri, conferenze, mostre e workshop. – Tutto il programma

Oggiona con Santo Stefano – Aperitivo in giallo a Oggiona con Santo Stefano: le cascine di Villa Colombo ospitano la presentazione del libro “La notte vince sempre” di Jacopo Cazzaniga.- Tutto il programma

Casorate Sempione – Casorate Sempione si declina in ‘Arte’ in due eventi in occasione della Giornata della Poesia, che avranno luogo nella Sala consiliare ‘Laura Prati’ di Via De Amicis 3. Sabato 23 marzo ore 18.30 si parte con AperiArte: i quadri che esporrà la pittrice Dany Manfredi ben si adattano all’ambientazione provenzale del giallo di Sébastien Fritsch che verrà presentato nella traduzione dal francese della professoressa Rita Gaviraghi. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Fagnano Olona festeggia la giornata mondiale della poesia con l’evento “Verseggiando sotto gli astri di Fagnano”, organizzato per domenica 24 marzo 2019 alle ore 16 nell’aula magna della scuola media Enrico Fermi in Piazza Alfredo di Dio. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 23 marzo alle 17 la Galleria Boragno ospiterà Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che fin dal 1992 è responsabile del presidio sanitario e si occupa delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano sull’isola e soggiornano nel centro di accoglienza. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Riapre i battenti l’imperdibile kermesse dedicata agli appassionati di moto e auto. Dal 22 al 24 marzo i padiglioni di MalpensaFiere ospiteranno la decima edizione di KUSTOM ROAD, evento dedicato al mondo delle moto custom e delle auto americane d’epoca – Tutto il programma

Legnano – Dal 17 marzo al 28 aprile 2019, torna il Festival Fotografico Europeo, ideato e curato Afi-Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con il Comune di Legnano, si pone tra le iniziative più rilevanti nel panorama fotografico nazionale ed europeo, proponendo percorsi visivi articolati, aperti alle più svariate esperienze espressive. – Tutto il programma

Gerenzano – Una domenica speciale quella del 24 marzo al Parco degli Aironi che ospita due iniziative. Al mattino, a partire, dalle ore 9, si svolgerà qui “La giornata del verde pulito 2019”, per ripulire boschi e aree verdi del Parco tutti insieme (bambini accompagnati dai genitori), prima di un aperitivo, a mezzogiorno, offerto a tutti i volontari e da gustare in natura. Nel pomeriggio invece, dalle ore 14.30, spazio al laboratorio “Vola vola l’aquilone” – Tutto il programma

Tradate – Osservare il cielo e scoprire i dettagli della biodiversità del Parco Pineta. Tutto in un pomeriggio, quello di domenica 24 marzo, grazie all’apertura speciale del Sentiero Natura e dell’Osservatorio astronomico. – Tutto il programma

CICLISMO

Edizione numero 21 per il “Trofeo Binda”, la «gara di ciclismo femminile più bella al mondo». Non è un’esagerazione quella del patron Mario Minervino, organizzatore della gara con la sua Cycling Sport Promotion. Tra Taino e Cittiglio domenica 24 marzo pedaleranno le cicliste più forti del mondo per aggiudicarsi una gara che con gli anni ha visto crescere il proprio valore fino a diventare la vetrina più importante del pedale al femminile. – TUTTO IL PROGRAMMA

TEATRO

Varese – Spettacolo teatrale “Due passi sono”, alle ore 21.00 allo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo, 6. Regia, testi ed interpretazione Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. Biglietto intero € 12, Biglietto ridotto (studenti, under 26, over 65, teatranti professionisti) € 8. www.karakorumteatro.it.

Varese – Domenica Balletto di Milano in “Le vie en Rose…Bolero”, alle ore 17.00 al Teatro Openjobmetis di Piazza della Repubblica. www.teatrodivarese.it

Varese- Domenica a teatro con “Parola di donna – Grandi donne per grandi uomini”, alle ore 16.30 al Teatro “Gianni Santuccio” con con M.° Orazio Sciortino. La storia di Fanny Mendelssohn e Clara Schumann. Aperitivo con il musicista!

Varese – In scena Potted Potter al Teatro Openjobmetis di Piazza della Repubblica, alle ore 21.00

Varese – Sabato appuntamento al Teatro “Gianni Santuccio, alle 21, con uno Spettacolo di danza, regia e coreografie di Stefano Arado, revisione testi Michele Messina. Con Stefano Arado, Aurora Bonfante, Alice Albore, Clarissa Colombani, Chiara Furfaro, Michele Messina e Annalisa Perino. Info/biglietti: 0332.219896 – compagnialtroverso@gmail.com.

Cardano al Campo – Arriva a Cardano al Campo lo spettacolo “Terrasanta – Francesco e il Sultano”, di Angela Demattè, per la regia di Andrea Chiodi. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Sabato alla Cantine Coopuf c’è il concerto di Birø con la presentazione del suo nuovo album. Birø è un cantautore classe 1990 originario di Varese. Un progetto che mira a coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole.

Varese – Rassegna musicale “Giovani talenti alla ribalta”-25a edizione – 2018/2019 – all’Auditorium del Civico Liceo Musicale con Anna Caterina Binda – Recital pianoforte. Musiche di Schumann, Chopin, Debussy, Chaminade, Prokofiev. Prevendite abbonamenti e biglietti: Endas Varese www.facebook.com/EndasVarese | 0332.263483 e 348.0600537.

Busto Arsizio – Fumetti, teatro, musica: una nuova settimana inizia al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Tra quello che spicca c’è il ritorno di Duluth, la rassegna sul fumetto indipendente e ospite sarà Cammello col suo nuovo libro fatto di amori adolescenziali, vichinghi, lotte metafisiche, fenici all’arancia. Venerdì spazio invece al teatro fatto da giovanissimi attori con i Canti Orfici – la notte, la Verna. Sabato invece tornano i Sabbia in compagnia dei Crushed Curcuma per un safari sonoro tra jazz, progressive e psichedelia. Domenica l’ormai tradizionale aperitivo vegan con Gusto Arsizio. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Gli OndaNomade in concerto a Lonate Pozzolo: arriva all’area del Cerello la band tributo ai Nomadi, che dopo 19 anni di attività, si colloca tra tribute band più importanti d’Italia. L’evento è organizzato dalla Proloco di Lonate Pozzolo con il Patrocinio dell’ Amministrazione comunale e l’ingresso sara’ con obbligo di consumazione. Appuntamento quindi venerdi 22 marzo dalle ore 21,30 alla Tensostruttura della Proloco di Lonate, in via Po. – Tutto il programma

Varese – Domenica c’è Speakinjazz allo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo, 6 alle ore 17.30 con la direzione artistica di Renato Bertossi e del 67 jazz club di Varese. Ingresso 10 euro. Info: www.karakorumteatro.it.

Ferno – Sabato 23 marzo 2019 alle ore 21:15 la Cooperativa San Martino in via Mazzini, 16 a Ferno organizza, in omaggio a Fabrizio De André, un concerto live dal titolo “Ero più curioso di voi”. – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema tra dramma e commedia: nelle sale arrivano, tra gli altri, il drammatico “La Conseguenza” mentre per gli amanti della suspense arriva “Peppermint – L’angelo della vendetta”. Le commedie, tra le altre, sono “L’Eroe” e “A un metro da te” – La programmazione delle sale