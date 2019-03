Primavera e creatività nel fine settimana dei bambini

Questa primavera inizia con un fine settimana pieno di sole e temperature miti, ideali per vivere le tante iniziative all’aria aperta proposte ai bambini e alle loro famiglie, assieme a laboratori e giochi per divertirsi, costruire e imparare cose nuove.

IN NATURA

Varese: domenica pomeriggio con “Duchi e principesse a spasso per Varese” ai Giardini Estensi iniziano le domeniche di primavera tra parchi e musei offerte gratuitamente ai bambini e alle loro famiglie > Tutti i dettagli

Gavirate: al Chiostro di Voltorre in occasione della manifestazione “Mani Maestre” i bambini potranno cimentarsi con due laboratori per realizzare una Casetta per gli insetti (buoni) con materiale di recupero e fiori primaverili con le pigne > I laboratori

Inarzo: una giornata per le famiglie in occasione della Camminata per Samuela, con passeggiate, spettacoli, giochi e prevenzione > L’articolo

Inarzo: domenica pomeriggio nell’Oasi della Palude Brabbia i bambini sono Artisti nella Natura, il laboratorio. I più grandi, dai 9 anni in su, potranno invece partecipare alle passeggiate guidate dai volontari Lipu > Scopri di più

Tradate: porte aperte al Parco Pineta domenica pomeriggio dove grandi e piccini potranno passeggiare lungo il Sentiero Natura, ricco di pannelli esplicativi, e visitare la cupola dell’Osservatorio astronomico > L’iniziativa

Gerenzano: una mattinata di pulizie straordinarie domenica al Parco degli Aironi per l’adesione a Verde Pulito e nel pomeriggio laboratorio per costruire e imparare a giocare con aquiloni e altri manufatti per volare > La giornata

Lombardia: Tanti luoghi da scoprire e visitare domenica per le Giornate di primavera del Fai. A questo link trovate tutti i luoghi aperti in Lombardia mentre a questo link trovate tutti i luoghi aperti in provincia di Varese.

Ovunque: potrebbe essere l’occasione giusta per insegnare ai bambini ad andare in bicicletta senza rotelle > Scopri come

SPETTACOLI

Marchirolo: sabato mattina la Biblioteca comunale diventa un “bosco antico” in cui ascoltare il concerto della natura > Scopri di più

Varese: domenica pomeriggio al Nuovo la rassegna CinemaKids propone “Dragon Trainer – il mondo nascosto”, il terzo e ultimo episodio sulla fantastica amicizia tra Hiccup e Sdentato > Il film

GIOCHI

Varese: sabato al Magazzino di Velate piccoli artisti imparano l’Arte del mosaico con la designer > Leggi qui

Busto Arsizio: sabato la biblioteca civica i suoi segreti ai bambini con “Bibliotecari per un giorno”, un gioco alla scoperta degli spazi nascosti e del mestiere > Leggi

Busto Arsizio: nuova giocomerenda al Museo del Tessile domenica pomeriggio con “Indovina chi…”, una speciale visita-gioco per scoprire uso e nome dei macchinari esposti > Come partecipare

Busto Garolfo: apertura speciale della Biblioteca comunale domenica per “Game on!” un pomeriggio per divertirsi insieme, grandi e piccini , con i giochi da tavolo > La proposta

Varese: in piazza Repubblica domenica mattina al Mercato dei mercati di Slow Food si gioca alla “Caccia al produttore…che è un tesoro” > L’evento

INCONTRI PER GENITORI

Tradate: viene presentato sabato pomeriggio in Frera il nuovo Spazio aperto per donne neo-mamme e neonati gestito dal Melograno negli spazi dello Yoga Pilates Lab > La presentazione