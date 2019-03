Il Varese riabbraccia Camara e sfida l’Alcione

Il Varese nell’ultima settimana ha ritrovato prima il campo e poi la vittoria a Cassano Magnago. Domani, domenica 3 marzo, i biancorossi saranno ospiti dell’Alcione a Milano (Centro Sportivo “Kennedy”, via Olivieri, zona Baggio).

La squadra, agli ordini di mister Manuele Domenicali – che sarà squalificato fino al 13 marzo assieme al massaggiatore Walter Banfi e che quindi non potrà essere in panchina – si è allenata in questi giorni a Induno Olona e ha riabbracciato anche capitan Idrissa Camara.

Chi, in assenza del guineano, ha portato al braccio la fascia, è stato Matteo Simonetto, che per domani è in forse per un problema alla coscia. Dovrebbe rientrare a disposizione anche Christian Travaglini dopo aver saltato la sfida contro l’Union Villa.

Gli arancioni milanesi arrivano da un punto nelle ultime quattro gare. Lo 0-0 in casa dell’Ardor Lazzate è infatti l’unico risultato positivo in mezzo alle sconfitte con Legnano, Castellanzese e Busto 81.

Intanto si attendono notizie dal fronte societario. Il presidente Claudio Benecchi dovrebbe aver incontrato Domenico Altomonte. Il tempo stringe, servono risposte e soprattutto un bel gruzzolo di soldi per coprire i debiti societari.