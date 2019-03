Violenze in corsia: un convegno dedicato agli infermieri

Violenza e aggressioni verbali in corsia. Sta diventando sempre più un’emergenza il clima ostile che si crea negli ambienti ospedalieri.

Il tema sarà al centro di un congresso dal titolo “Disinneschiamo la violenza. Riconoscere e gestire l’evento aggressivo” che si svolgerà domani, venerdì 15 marzo, al Collegio De Filippi con inizio alle ore 14.

Interverranno due importanti ospiti:

Dott. ssa Barbara Mangiacavalli: Presidente della Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche

Prof. Massimo Picozzi Medico psichiatra, criminologo e scrittore

Sono sempre più frequenti e sempre più preoccupanti gli episodi di violenza ai danni dei professionisti sanitari, anche nel nostro territorio.

L’evento è stato organizzato dall’Ordine professionale infermieristico come processo di professionale in merito all’evento aggressivo per far conoscere la dimensione del fenomeno e le modalità di prevenzione e tutela dell’operatore sanitario, oltre a identificare la persona aggressiva e gestirla al meglio.