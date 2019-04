Giornata dell’autismo, il comune diventa blu

Martedì ricorrerà la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, fissata per il 2 aprile di ogni anno e riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad attivare iniziative di solidarietà e sostegno finalizzate alla sensibilizzazione nei riguardi delle persone con Autismo presenti in tutto il mondo. Anche AGESP Energia sostiene la giornata e illumina Busto Arsizio, aderendo alla campagna “Light it up blue”, che prevede l’illuminazione di monumenti e palazzi del colore simbolo dell’Autismo.

In collaborazione con l’Assessorato all’Inclusione Sociale, accenderemo Palazzo Gilardoni – sede Comunale di blu, tinta della conoscenza e della sicurezza, a testimonianza della sensibilità della città rispetto a questa tematica così importante.

In orario serale e fino all’1 di notte la facciata d’ingresso del Municipio risplenderà di blu…passate a vederla