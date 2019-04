Terzo incontro organizzato in collaborazione tra nAzione Umana e InterSos: il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 10 aprile nell’aula magna dell’Istituto Vidoletti, in via Manin 3 a Varese, si intitola “Migranti? Me ne frego” e affronterà l’uso politico delle parole con sottotitolo “Chi parla male pensa male. Dove sta andando il nostro linguaggio?”

L’appuntamento è per le 20.45: dopo l’introduzione di Gisa Legatti e un’anteprima artistica – un viaggio tra parole e note a cura di Marita Viola e Ermanno Librasi – l’incontro sarà con Valeria Della Valle, linguista dell’Università della Sapienza a Roma, direttrice dei Dizionari Treccani e collaboratrice di “La lingua Batte” e Enzo Laforgia, storico e docente del liceo Cairoli.

L’appuntamento sarà anticipato alle 19.30 da un aperitivo solidale, a favore della fondazione “E’ stato il vento” per far ripartire Riace.