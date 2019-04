Pasqua e Pasquetta, picnic e giochi all’aria aperta

Arriva un lungo fine settimana con Pasqua e Pasquetta e con tante iniziative da vivere all’aperto. Cosa dicono le previsioni meteo? Sabato 20 aprile: le poche nuvole del mattino si diraderanno nel pomeriggio. Le temperature si alzeranno e le massime raggiungeranno i 24 gradi. A Pasqua sarà un po’ più nuvoloso e le temperature si abbasseranno di qualche grado, quindi le massime si aggireranno attorno ai 20 gradi. Non prevediamo però pioggia. Diverso il discorso per Lunedì dell’Angelo: la bassa pressione sulla penisola Iberica si sta avvicinando e minaccia le nostre zone. Al momento non prevediamo pioggia durante il giorno. Nuvole potrebbero coprire la provincia di Varese verso sera e quindi potrebbe arrivare anche un po’ di pioggia.

Gli eventi in programma:

LE INIZIATIVE DI SABATO

Varese – Il Comitato spontaneo Diamoci una mano Varesini, in collaborazione con l’Associazione 23&20 e con il Comune di Varese, ha organizzato per il sabato precedente la Pasqua 20 Aprile 2019, una grande tombolata in Piazza Monte Grappa. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza, o, in caso di maltempo, in Salone Estense: per giocare le cartelle saranno disponibili gratuitamente presso i commercianti di Varese aderenti, che hanno anche messo a disposizione i premi. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nella fine settimana delle festività pasquali al Circolo Gagarin sabato 20 x’è la follia musicale de Le Capre a Sonagli + Toshiro Pandino. Giovedì torna Duluth che racconta gli ultimi 547 giorni in fumetti di AkaB. – Tutto il programma

Viggiù – Aspettare la Pasqua è più divertente con la grande caccia alle uova organizzata dall’associazione Amici dei Musei Viggiutesi con il Comune di Viggiù. L’appuntamento è per sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18, al Parco Butti, dove i bambini, suddivisi in squadre, potranno correre e scatenarsi all’aria aperta cercando i “tesori” nascosti tra il verde. I bambini dovranno essere accompagnati almeno da un adulto. L’evento è gratuito, ma la partecipazione deve essere confermata entro domani, martedì 16 aprile, scrivendo una mail a amicideimuseiviggiutesi@gmail.com, oppure chiamando (o inviando un messaggio Whatsapp) al numero 334 7391508 (Anastasia). – Tutto il programma

PASQUA E PASQUETTA

Varese – In occasione della Pasquetta, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile dalle ore 14.30 il parco di Villa Mirabello e i Giardini Estensi diventeranno un unico terreno di gioco per la grande Caccia al Tesoro organizzata dal Comune di Varese per bambini in età scolare, dai 6 agli 11 anni. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Pasqua e Pasquetta al Sacro Monte, tra visite straordinarie e buon cibo. La domenica di Pasqua visite a vetri aperti all’XI Cappella dedicata alla Resurrezione e pranzo presso i ristoratori del borgo; a Pasquetta visita gioco lungo il viale delle Cappelle e pic nic nel parco di Casa Pogliaghi – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Gli orari delle funicolare

Varese – Casalzuigno – Trascorrere il pomeriggio di Pasquetta con i bambini nel parco di due ville prestigiose gestite dal Fai, immersi nella bellezza di arte e natura secolari, divertendosi. Villa Panza a Varese e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno propongono caccia al tesoro per i più piccoli ma anche giochi di una volta, picnic e tanto altro – Tutto il programma

Varese – A Villa e Collezione Panza la mostra “Long Light. Sean Scully”. La mostra a cura di Anna Bernardini porta a Varese oltre ottanta lavori realizzati da Sean Scully tra il 1970 e il 2019 – dipinti, carte, fotografie, sculture, installazioni e video – ordinati seguendo un percorso cronologico e tematico che focalizza alcuni momenti fondamentali della sua ricerca. – Tutto il programma

Angera – Speciale appuntamento pasquale con l’evento-mercato più famoso d’Italia sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. Ritorna infatti a grandissima richiesta ad Angera l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi“. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore – Tutto il programma

Laveno Mombello – Stand tipici regionali e mercatino enogastronomico a Laveno Mombello, il 20, 21 e 22 aprile.

Induno Olona – Caccia alle uova di Pasquetta a Villa Porro Pirelli per lunedì 22 aprile, alle ore 12:30 e grande grigliata – Tutto il programma

Gornate Olona – Nello splendido scenario del monastero i visitatori potranno trascorrere la giornata di Pasquetta all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre è il posto ideale per un picnic, in giornata passeggiate, giochi a squadre e tanto altre iniziative – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Non mancheranno le sorprese per chi sceglierà Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, come meta per questo lungo ponte che prende il via con il weekend pasquale e si conclude con l’1 maggio. Oltre alla bella collezione infatti, i più piccoli potranno giocare sul trampolino jumping, il tappeto elastico per bambini e adulti, per poi finire con il Brucomela adatto ai più piccoli o gustarsi un po’ di zucchero filato. Immancabile anche l’accensione (ore 15) del Jet Provost che farà vivere al pubblico l’emozione di sentire da vicino il rombo di un jet. – Tutto il programma

Busto Arsizio – A Madonna in Veroncora si fa festa dal 22 al 29 aprile, appuntamento in largo San Grato. Si tratta di un tradizionale appuntamento che rievoca antichissime tradizioni cittadine e si svolge attorno alla chiesetta – Tutto il programma

Como – Milano – Le giornate di festa in primavera sono un’ottima occasione per scoprire i Beni Fai di casa o anche quelli fuori porta, da raggiungere per una breve gita in giornata. Proprio nel lunedì di Pasquetta (il 22 aprile) il Fai propone diverse iniziative tra arte e natura, rivolte a grandi e piccini, come colazioni sull’erba, giochi per ogni età, speciali visite guidate, passeggiate e laboratori. – I luoghi da scoprire

Biella – All’Oasi Zegna una caccia al tesoro nel verde alla ricerca di foglie, fiori e semi e tante iniziative per una giornata di festa coinvolgente e a stretto contatto con la natura e le sue bellezze. A Pasquetta, torna anche quest’anno l’appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico dei Grandi Giardini Italiani, un’occasione per vivere all’aria aperta il lunedì di Pasqua, tradizionalmente dedicato alle scampagnate, andando alla scoperta della natura in maniera giocosa. – Tutto il programma

BAMBINI

SPORT – “Pasquacanestro Varese”: è il momento del “Trofeo Garbosi” e del “Giovani Leggende” – Tutto il programma