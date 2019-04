Pasqua e Pasquetta con sole e qualche nuvola

Si chiamano “previsioni” il che significa che un margine di sorpresa c’è sempre, soprattutto se si parla di meteo pasquale, quindi primaverile. Mettiamo le mani avanti? Sì, lo fa anche il Centro Geofisico Prealpino che, soprattutto per quanto riguarda lunedì di Pasquetta, azzarda una previsione che lascia spazio a variazioni dell’ultimo momento, legate a un vortice depressionario che ci minaccia da vicino.

Ma procediamo con ordine.

«La giornata più bella – spiega Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino– sarà domani, sabato 20 aprile: le poche nuvole del mattino si diraderanno nel pomeriggio. Le temperature si alzeranno e le massime raggiungeranno i 24 gradi. Lo zero termico sarà attorno ai 2700 metri e quindi chi decidesse di sfruttare l’ultima neve e bene che lo faccia in questi giorni perché poi non sarà più possibile, prestando attenzione al rischio valanghe».

E veniamo a Pasqua e Pasquetta: «A Pasqua sarà un po’ più nuvoloso e le temperature si abbasseranno di qualche grado, quindi le massime si aggireranno attorno ai 20 gradi. Non prevediamo però pioggia. Diverso il discorso per Lunedì dell’Angelo: la bassa pressione sulla penisola Iberica si sta avvicinando e minaccia le nostre zone. Al momento non prevediamo pioggia durante il giorno. Nuvole potrebbero coprire la provincia di Varese verso sera e quindi potrebbe arrivare anche un po’ di pioggia».

Se avete in previsione la classica grigliata di Pasquetta, quindi, potete stare (abbastanza) tranquilli. Magari portatevi una giacca.