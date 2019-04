Un fine settimana all’insegna dell’ambiente

(Il Sentiero delle rane nel Parco Pineta, foto di Elisabetta Vitellozzi)

A Vedano Olona si prepara un fine settimana ricco di eventi dedicati all’ambiente.

Parchi da amare

Si inizia venerdì 5 aprile, con “Parchi da amare”, una serata in Villa Aliverti che accende i riflettori sul tema dei parchi con la partecipazione di Giancarlo Bernasconi, direttore del Parco Pineta e del Parco del Campo dei Fiori, che farà il punto sulla situazione del patrimonio boschivo, anche alla luce dei gravi incendi che si sono registrati nei mesi scorsi in Valganna. Con lui Luca Pernechele che illustrerà la nuova rete sentieristica del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

L’appuntamento è alle 21 nella Sala consiliare di Villa Aliverti. Ingresso libero

La serata è organizzata dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con Parco Campo dei Fiori, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Inchiostro Simpatico e Le Curiose.

Il Centro del riuso

Sabato 6 aprile alle 11.15 è in programma l’inaugurazione del nuovo Centro del riuso, realizzato al Centro di raccolta di via Boschina, nella zona industriale di Vedano Olona.

Il Centro, che ha beneficiato di un cofinanziamento di 50mila euro grazie ad un bando di Regione Lombardia, riceverà dagli utenti beni ancora utilizzabili che saranno messi così a disposizione di altri cittadini. «Tutto ciò che non serve più a qualcuno, potrà tornare utile a qualcun altro – spiegano gli amministratori di Vedano Viva – e al tempo stesso, produrre meno rifiuti significa generare meno costi a carico della collettività, creando un virtuoso circuito a vantaggio dell’intera cittadinanza».

La giornata del Verde pulito

Domenica 7 aprile con pettorine, guanti da lavoro e sacchi per differenziare, amministratori, volontari e cittadini puliranno alcune zone del paese in occasione della “Giornata del verde pulito 2019″.

Ritrovo alle 8,30 in piazzetta della Pace, da dove le squadre partiranno per pulire la ciclabile via Bixio, Lazzaretto e Sentiero delle Rane, Via Baracca, Celidonia e Valle del torrente Quadronna e la discesa del Marone e tratto della Sp 233 Varesina.

Al termine, alle 12 circa, tutti i partecipanti si ritroveranno al Centro sociale Spech per un aperitivo. Nell’occasione saranno presentate le tre proposte per la destinazione del 5 x mille e i presenti potranno votare per una decisione condivisa.

In caso di maltempo la giornata verrà rinviata a data da destinarsi.