Cabo Verde Airlines riprende le operazioni a Malpensa

Cabo Verde Airlines, la compagnia aerea di Capo Verde acquisita al 50% da Icelandair, riprende dal 1° luglio i collegamenti con L’Isola di Sal (compresa Malpensa) e altre destinazioni operate dalla compagnia.

Cabo Verde Airlines offre voli Sal-Milano-Sal il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con collegamenti per Fortaleza, Recife, Salvador e Dakar.

Roma, che partirà il 2 luglio, opererà il martedì, mercoledì e sabato. Per i voli Malpensa-Fortaleza o Malpensa-Recife, via Ilha do Sal, le tariffe sono disponibili a partire da 523 euro, con viaggi dal 1 ° luglio.

Va ricordato che la società ha ripreso le attività dopo l’autorizzazione in aprile da parte dell’Enac, l’autorità di navigazione aerea italiana, a riprendere le attività negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, dal 24 giugno al 26 ottobre. Lo stop precedente era stato legato ai problemi dell’estate 2018.

«Prevediamo più di 12mila prenotazioni da entrambe gli scali, Milano e Roma, con una media di 120 passeggeri a volo”. Queste le dichiarazioni Giambattista Sassera, direttore di Discover The World, Gsa per l’Italia di Cabo Verde Airlines, come riporta GuidaViaggi.