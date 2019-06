Giocando si impara, in natura come in città

Frizzante ma pur sempre estiva l’aria di questo fine settimana dal 7 al 9 giugno, in cui i bambini più grandi festeggiano la fine della scuola con tanto sole e qualche nuvoletta. A loro, e ai fratellini più piccoli sono dedicate una serie di feste e iniziative fatte di creatività, gioco, arte e natura, per il divertimento di tutta la famiglia.

FESTE

Varese: per tutto il weekend tra Palazzo Estense, il Teatrino Santuccio e Ville Ponti, si celebra l’Innovation Garden, una manifestazione tutta proiettata al futuro, ricca di incontri con gli esperti per gli adulti, ma anche tanti laboratori e occasioni di gioco per i bambini, dai 9 anni in su, a base di coding, droni, robot e scratch > Tutto il programma

Varese: appuntamento in piazza Repubblica sabato per “EICMA for Kids”, la manifestazione pensata per trasmettere ai più piccoli la passione per le due ruote, con percorsi in moto e bicicletta da sperimentare in tutta sicurezza, con tanto di protezioni e cartelli stradali > La manifestazione

Varese: gonfiabili, bolle di sapone, magia e palloncini per tutta la giornata di Sabato ai Giardini Estensi dove si celebra la Giornata mondiale del donatore con “Vieni e gioca con Avis” > L’iniziativa

Cuvio: sabato pomeriggio, dalle ore 15, c’è “Occhio al mosaico… per una Cuvio più bella“, una festa dedicata ai bambini con lo spettacolo “Annie e Barbanera” di Sara, del Circo Clap di Arona, giochi all’aperto e un laboratorio di mosaico > Scopri di più

Cocquio Trevisago: giochi per bambini e laboratorio di danze popolari sabato per la tradizionale “Festa ungherese” > Il programma

Casale Litta: tre giorni di festa in oratorio per la Festa di fine anno dell’asilo, contgiochi e attività per bambini > Leggi qui

LABORATORI E SPETTACOLI

Gavirate: si apre domenica pomeriggio a Voltorre la mostra “Il chiostro delle meraviglie” dedicata al celebre romanzo di Lewis Carroll con giochi e laboratori a tema da condividere, grandi e piccini insieme > Scopri di più

Busto Arsizio: secondo appuntamento con i laboratori di Miniartextill alle Sale Gemelle del Museo del Tessile, domenica pomeriggio con “Sfumature di Umanità” > Qui i dettagli

Gallarate: Il MA*GA domenica mette a disposizione di grandi e piccini nuvole di tulle per “Riflessi Urbani”, il laboratorio per creare le lanterne che illumineranno la città nelle notti d’estate > Come partecipare

Brebbia: saranno dei “Pesci impertinenti” i protagonisti dell’ultimo appuntamento, domenica pomeriggio, con le Animazioni alla Lettura di Betty Colombo promosse dalla Biblioteca > Leggi qui

ESCURSIONI

Solaro: “Esploratori a caccia di biodiversità” nel Parco delle Groane per tre escursioni guidate domenica, due nel pomeriggio e una in notturna, per partecipare al BioBlitz e censire piante e piccoli animali > Tutti i dettagli

Bellinzona (CH): in occasione delle giornate Unesco, sabato e domenica ingresso gratuito alle rocche di Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro> L’articolo

SPORT

Angera: mini circuito dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni per “Corri sotto la Rocca“, la manifestazione promossa dal Comitato genitori > Leggi di più

Laveno Mombello: si celebra domenica il IV Torneo under 14 di calcio a 7 dedicato a Radaelli e Mondonico > L’iniziativa

PER MAMMA E PAPÀ

Vergiate: parte sabato mattina il laboratorio “Leggere emozioni” dedicato a genitori ed educatori per imparare a costruire libri tattili per bambini > Per saperne di più