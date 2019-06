Poste Italiane: 29 nuovi “punto poste” in provincia di Varese

Nella provincia di Varese cresce “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di eventuali resi.

Grazie all’accordo quadro firmato con la Federazione Italiana Tabaccai, accanto ai 175 Uffici Postali della provincia – 167 dei quali con servizio di Fermoposta – sono infatti già operativi 29 nuovi “Punto Poste”: si tratta di 19 tabaccai, oltre a 10 lockers, gli armadietti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi che offrono un servizio no-stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7.

In provincia di Varese i tabaccai che hanno finora aderito sono i seguenti:

VIA POSTCASTELLO 10 – GALLARATE

VIALE LUIGI BORRI 90 – VARESE

VIA GIAN PIETRO PORRO 136 – INDUNO OLONA

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI 55/57 – LAVENO MOMBELLO

VIA GIUSEPPE VERDI 37 – GEMONIO

VIA LUIGI BRIANTE 85 – SOMMA LOMBARDO

VIA ARNALDO DA BRESCIA 12 – BUSTO ARSIZIO

VIA GENERALE ESPINASSE 21 – BUSTO ARSIZIO

VIALE LUIGI PIRANDELLO 24 – BUSTO ARSIZIO

VIA MONTEBELLO 1 – GALLARATE

VIA FRANCESCO RAIMONDI 36 – GORLA MINORE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 5 – LAVENO MOMBELLO

VIA VITTORIO VENETO 4 – LUINO

PIAZZA STAZIONE 23 – CISLAGO

VIALE BELFORTE 18 – VARESE

VIA FRANCESCO DAVERIO 9 – VARESE

VIA RISORGIMENTO 12 – CROSIO DELLA VALLE

VIA SAN LORENZO 3 – ORINO

VIA MAGGIORE 4 – OSMATE

In Lombardia sono presenti 106 lockers e 179 punti FIT affiliati a “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi.

“Punto Poste” è destinata ad espandersi ulteriormente in Lombardia sulla base di un importante piano di sviluppo per affiancare nuovi punti di ritiro ai 1880 Uffici postali, di cui 1732 con servizio di Fermoposta.

La rete “Punto Poste” sul territorio italiano conta oggi su 1438 punti di consegna, che saliranno ad oltre 3.500 entro fine anno, affiancando ed integrando la più grande e capillare rete distributiva d’Italia formata da oltre 12.800 Uffici Postali, più di 11.800 dei quali con servizio di Fermoposta.