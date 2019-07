Scoprire, riscoprire e giocare tra borghi e feste

Estivo e ricco di iniziative, il primo fine settimana di luglio offre ai bambini e alle loro famiglie feste, spettacoli, giochi da scoprire o da riscoprire nelle piazze o nelle aree verdi della provincia.

Castello Cabiaglio: il tradizionale mercato bio del Giusto INperfetto torna puntuale come ogni prima domenica del mese con una Festa d’estate che sarà anticipata sabato da una serata di giochi in scatola e subbuteo per vie e cortili del centro abitato, mentre domenica pomeriggio l’evento ospita lo spettacolo “L’Autogrill degli uccellini”, liberamente ispirato al libro “Storie di un bosco antico” di Mauro Corona > Scopri i dettagli

Montegrino Valtravaglia (in località Laghetto): per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica, spazio alla Festa Contadina, organizzata per valorizzare i prodotti tipici e l’agricoltura della zona, con mercatini tipici, esposizioni di animali e trattori, esibizioni di falconieri e un’area dedicata ai bambini > Tutto il programma

Brenno di Arcisate: torna nel fine settimana “Artisti in piazza”, manifestazione promossa con l’aiuto in regia di “SBOCC, l’arte che sboccia”, ricca di spettacoli e artisti di strada che si esibiranno in piazza da venerdì a domenica sera, assieme a giochi, laboratori e e momenti di intrattenimento per tutte le età > Per saperne di più

Sagre: numerose sono le sagre di paese in programma per questo fine settimana con piatti tipici della tradizione. Per scoprire quella che ti interessa di più > Leggi qui

GIOCHI

Cantello: un pomeriggio di festa e di sport sabato a Cantello per l’inaugurazione del nuovo campo sintetico realizzato al Centro sportivo comunale di via Santa Rita da Cascia. A collaudarlo bambini e ragazzi nati tra il 2007 e il 2013 > L’iniziativa

Sacro Monte: domenica pomeriggio il Museo Baroffio propone un’Indagine al museo dedicata a “Stemmi e casate” da cercare nel borgo, osservare e ricostruire > Leggi qui

Voltorre: si rinnova anche questo weekend la proposta di “Alice e il chiostro delle meraviglie“, la mostra pensata per stimolare la fantasia di grandi e piccini con visite guidate, giochi e laboratori a tema > Scopri come partecipare

ESCURSIONI

Isolino Virginia: domenica pomeriggio Archeologistics propone ai bambini e alle loro famiglie una passeggiata sull’Isolino patrimonio Unesco, per scoprirne la natura e la storia straordinaria, la più antica delle Prealpi, inclusa quella dell’origine del suo nome > Come partecipare

Campo dei Fiori: porte aperte all’Osservatorio astronomico per scoprire, assieme ai meteorologi i segni più vicini e quelli più lontani dei “Cambiamenti climatici”, anche con giochi, stand e laboratori > L’evento

Tradate: porte aperte domenica pomeriggio al Centro didattico del Parco Pineta per rendere visitabile il Sentiero Natura, percorribile anche con i passeggini e arricchito da pannelli sulla biodiversità, mentre sul Sentiero Fata è possibile giocare con l’App dedicata e sperimentare il campo di orienteering > Scopri di più

Fiume Ticino: l’acqua dei corsi d’acqua è la più fresca quindi abbiamo selezionato le sei spiagge dove è possibile tuffarsi in tutta sicurezza > Leggi qui

Laghi: le spiagge bandiera blu nella nostra Terra dei Laghi, tra Maggiore, Monate e Ghirla > Leggi qui

SPETTACOLI

Samarate: torna venerdì sera al parco il Flashbook, con il suo bastimento carico carico di libri e letture animate da vivere sul prato con i bambini > Per saperne di più

Azzate: venerdì sera il cortile del Palazzo comunale diventa un cinema all’aperto per la proiezione gratuita del cartoon “Mike sulla luna” > Il film

FUORI PORTA

Alagna: domenica alla Baita dei bimbi i piccoli potranno giocare a 2 mila metri di altezza con Heidi, Peter, Nebbia e tanti altri cani San Bernardo in un evento interamente dedicato a loro, dove sperimentare anche sport e antichi mestieri di montagna > Leggi di più

Monte Rosa: visite guidate gratuite per tutta l’estate all’Istituto di ricerca e al museo Angelo Mosso, a 3 mila metri di altezza, per scoprire la storia della montagna passata, e quella futura > Scopri come partecipare

Alpi Lombarde: escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna > Tutti gli itinerari

In piscina: sicuramente refrigerante, perché sia un’esperienza rilassante per tutta la famiglia è sufficiente seguire poche semplici regole > Eccole qui