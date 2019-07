Notti bianche, gnocco fritto e artisti di strada

Ecco gli appuntamenti del primo fine settimana di luglio, dal 5 al 7 luglio.

SAGRE FESTE

Castello Cabiaglio – Torna il Mercato del GiustoImperfetto e con diverse iniziative: sabato sera il Subbuteo, il torneo dei mini giocatori che si muovono con le punte delle dita e un concerto. Domenica sarà la volta dell’Autogrill degli uccellini, una interpretazione teatrale liberamente ispirata al libro “Storie di un bosco antico” di Mauro Corona. – Tutto il programma

Montegrino Valtravaglia – Festa contadina a Montegrino Valtravaglia: dal 5 al 7 luglio, la Pro Loco di Montegrino Valtravaglia, in Località Laghetto, ha in programma la prima Festa contadina organizzata principalmente per valorizzare i prodotti tipici e l’agricoltura della zona e in generale di tutto il mondo contadino. Ci saranno mercatini tipici, esposizioni di animali e trattori, la presenza di falconieri e un’area bimbi che è la vera novità di quest’anno. – Tutto il programma

Cadegliano Viconago – Nel fine settimana ad Arbizzo, frazione di Cadegliano Viconago si terrà la ormai consueta “Festa contadina”: tre giorni all’insegna della buona cucina del Varesotto. Si potrà degustare la tradizionale trippa e potente di ogni genere: non mancherà la grigliata né le risate. – Tutto il programma

Brezzo di Bedero – La Parrocchia di S.Vittore Martire in Bedero Valtravaglia presso l’oratorio parrocchiale organizza per il prossimo fine settimana una festa di inizio estate. La festa è strutturata su due giorni, sabato e domenica. – Tutto il programma

Cantello – Il 6 luglio, a Cantello torna la Festa Argentina. Organizzata dall’Associazione Culturale U.R.CA! in collaborazione con la comunità argentina del nostro territorio, l’iniziativa è giunta alla sua terza edizione. Ci saranno deliziosi piatti tipici della tradizione argentina, accompagnati da un dj set di DJ Piz a partire dalle 19.00, e da Hilda Lizarazu a partire dalle 22. L’appuntamento è all’area feste di via Collodi a Cantello. – Tutto il programma

Arcisate – Torna nel fine settimana “Artisti in piazza” la bella manifestazione di artisti di strada che animerà la frazione di Brenno di Arcisate da venerdì 5 a domenica 7 luglio con un ricco calendario di eventi, giochi, laboratori e e momenti di intrattenimento per tutte le età. – Tutto il programma

Bisuschio – Due weekend di buona cucina emiliana nel segno della solidarietà. Sabato 6 e domenica 7 luglio, nell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini, si svolge la terza edizione della Sagra del gnocco fritto. L’iniziativa si ripeterà anche la settimana successiva da venerdì 12 a domenica 14 luglio. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Prende il via nel fine settimana la tradizionale Festa italo-svizzera che celebra la vicinanza e l’amicizia tra le due comunità di Lavena Ponte Tresa e della Ponte Teresa svizzera. – Tutto il programma

Arona – Corse serali dei battelli per collegare le due sponde del Verbano, da Angera ad Arona. In occasione di “Arona Lake & Shopping”, venerdì 5 e sabato 6 luglio, la Navigazione dei laghi ha messo a disposizione un servizio di collegamento aggiuntivo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il cartellone di Busto Estate si arricchisce con l’immancabile Festa della Birra Biancoblù ormai giunta alla decima edizione. La manifestazione, organizzata dal Pro Patria Club e patrocinata dall’Amministrazione comunale, propone quattro giorni di festa a base di spettacoli, musica, sport, solidarietà, e naturalmente fiumi di birra. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Commercianti per le vie della città, performance artistiche e musicali, sfilate di moda e stand enogastronomici: la notte bianca di sabato 6 luglio a Somma Lombardo ha un’impronta tutta territoriale, volta a valorizzare le eccellenze locali e ad includere tutti. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Iniziano gli appuntamenti estivalo del comue con “AperitiVia”, sabato, che consisterà in una chiusura temporanea del discusso varco di Via Patrioti per far posto ad una tavolata dove i cittadini si riapproprieranno dello spazio pubblico – Tutto il programma

Oleggio – Notte bianca, musica dal vivo e musei aperti: luglio è alle porte e così anche l’estate Oleggese, a Oleggio. Molti gli eventi e le iniziative pensati per i gusti più svariati. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Varese Estense Festival torna anche quest’anno come festival varesino di opera, teatro e musica, un’importante occasione culturale per l’estate della città. Gli appuntamenti in programma: sabato 6 Luglio Giornata di Teatro Aperto con lezioni aperte di teatro a cura degli insegnanti diplomati di GIORNIDISPARI TEATRO-Scuola. Domenica 7 luglio lo spettacolo “Il vangelo di Faber”, a vent’anni dalla scomparsa, parole e musica di Fabrizio De Andrè. Spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato ai testi e alle parole del grande cantautore genovese scomparso l’11 gennaio 1999. Al Teatro “Gianni Santuccio”, ore 21.15 – Posto unico non numerato: € 15,00 | Ridotto under 18: € 10,00 – Prenotazione obbligatoria – Tutto il programna

INCONTRI

Varese – Cominciano di sabato i saldi estivi 2019: l’appuntamento con l’apertura è infatti il 6 luglio, e dureranno 2 mesi, fino al 3 settembre. A Varese, i saldi cominciano anche con la serata di negozi aperti: la Varese Shopping by night infatti avrà il suo primo appuntamento proprio il 6 luglio, eccezionalmente di sabato. – Tutte le informazioni

Varese – Fridays For Future Varese organizza, domenica 7 luglio dalle 19, un aperitivo #plasticfree per tutti i gusti (proposte vegane comprese), accompagnato dalle musiche hawaiane di Sebastiano Rizzato che ci porteranno per una sera lontano dall’atmosfera varesina. A seguire verrà trasmesso il film documentario “Questo cambia tutto” (This Changes Everything) – Tutto il programma

Varese – Domenica 7 luglio, dalle 10 alle 16, una giornata per parlare del clima e per visitare l’Osservatorio, completamente gratuita, adatta per adulti e bambini – Tutto il porgramma

Sacro Monte di Varese – AperiTimeLIS (che, tradotto, significa “tempo di aperitivo in LIS”), ha tutte le carte in regola per essere un appuntamento immancabile con il divertimento e la cultura. Venerdì 5 luglio, dalle ore 18, la Casa Museo Pogliaghi del Sacro Monte di Varese aprirà le porte al pubblico alla scoperta dei tesori conservati nelle proprie stanze. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – La presentazione della rivista “Menta e Rosmarino” rappresenta un classico appuntamento dell’estate. L’evento suscita ormai molte attese tra l’affezionato pubblico che quest’anno si ritrova nell’incantevole scenario di Villa Ida a Cocquio Trevisago. – Tutto il programma

Somma Lombardo – «L’ignoto: dal terrore al fascino» è il titolo del convegno in programma venerdì 5 luglio dalle 15.30 alle 18.30 al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo, con ingresso libero al pubblico e aperitivo finale. – Tutto il programma

Gallarate – Atmosfere coinvolgenti e ritmiche che nascono dagli strumenti e dalla sinergia di Flamencontamina risuoneranno al museo Maga di Gallarate sabato 6 luglio, ore 21 – Tutto il programma

Gornate Olona – Sabato 6 luglio, il Monastero di Torba, apre al calar della sera per ospitare una delle tappe del Festival Musica Sibrii 2019, curato dall’associazione I Solisti Ambrosiani. In programma anche visite guidate e aperitivo – Tutto il programma

SPORT

Carnago – Un pomeriggio di festa e di sport sabato 6 luglio a Cantello, dove alle 15.30 verrà inaugurato il nuovo campo in sintetico realizzato al Centro sportivo comunale di via Santa Rita da Cascia. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per un open day dell’Usd Belforte Cantellese rivolto a tutti i ragazzini nati tra il 2007 e il 2013. Saranno loro, alle 16, ad inaugurare il nuovo campo, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. – Tutto il programma

Carnago – Si corre di sera – venerdì 5 luglio – con il tradizionale appuntamento della StraRovate, gara podistica giunta alla 24a edizione e organizzata come apertura della “Festa dello Sportivo” che si tiene nel fine settimana nella frazione di Carnago. – Tutto il programma

MUSICA E FESTIVAL

Luvinate – Dopo il successo delle prime due edizioni torna ancora più ricco il “This is summer festival”, ospitato di nuovo nella suggestiva location del Poggio Refresh di Luvinate organizzata da Soundart Events insieme al Poggio. L’appuntamento è per domenica7 luglio dalle 10 del mattino alle 23 per un’intensa giornata che vedrà protagonista la migliore musica elettronica e non solo – Tutto il programma

Olona – Tributo a Vasco Rossi, eseguito dalla Band Ufficiale al Campo Sportivo di Olona, ingresso € 10,00. www.deviazionispappolate.com

Gallarate – Ritmo, passione e calore: spazio ai Flamencontamina, sabato 6 luglio, per il quinto appuntamento di JAZZaltro, la rassegna che da dieci anni porta i suoni del mondo lungo l’asse del Sempione e del fiume Olona, tra la provincia di Varese e quella di Milano. L’appuntamento è al museo Maga di Gallarate alle ore 21. Ingresso libero; in caso di maltempo, il concerto avrà luogo all’interno della struttura. – Tutto il programma

Lugano – E’ tutto pronto a Lugano per Estival Jazz, l’evento più bello dell’estate per gli appassionati di musica. Il grande palco allestito in Piazza della Riforma è pronto per accogliere la prestigiosa kermesse musicale che dal 4 al 6 luglio ospiterà nove concerti gratuiti di altissimo livello. – Tutto il programma