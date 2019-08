È cambiato il senso unico di via San Michele

Una piccola grande rivoluzione per chi frequenta il centro di Busto Arsizio. Da qualche giorno, infatti, il senso unico di via San Michele è stato invertito, andando a cambiare radicalmente la via di accesso all’unico parcheggio gratuito presente nel centro città.

Da quando c’è stata la chiusura di piazza Vittorio Emanuele II e la semi-pedonalizzazione di Piazza Santa Maria per raggiungere quell’area di sosta era necessario allungare di molto la strada. Ora invece basterà entrare da via Parona, di fianco a villa Tovaglieri.

La decisione è stata motivata dall’amministrazione “al fine di rendere la circolazione più fluida e sicura, senza penalizzare la mobilità del quartiere e rendere più agevole l’accesso al parcheggio pubblico”.