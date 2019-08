La “festona” per salutare l’estate

Proprio così: quando manca poco prima di tornare al lavoro o di veder finire le belle giornate d’estate, non ci vuole la festa bensì il “festone”.

E sarà così a Cuveglio dove alla baita Santa Maria che si trova proprio di fianco alla statale 394 in un’area comoda per andare e venire dove sabato 31 e domenica primo di settembre ci sarà musica per ballare, ottime grigliate di carne e di pesce e molta birra, con prelibati spritz che stanno diventando un appuntamento fisso per i buongustai della valle.

Il tutto grazie alla macchina organizzativa della Proloco.

E il “prequel” della festa, in programma per venerdì 30 sarà proprio una “sptitz night” con musica a cura del Dj Acqualife a partire dalle ore 21 (food&drink dalle 19.45).