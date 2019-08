Una luna di mezza estate protagonista al Sacro Monte

Proseguono gli eventi dedicata alla Luna nel mese di agosto al Sacro Monte di Varese. Iniziati lo scorso giugno per celebrare i 50 anni dell’uomo sulla Luna, anche nel mese più caldo dell’estate non mancheranno occasioni di alzare gli occhi al cielo.

Venerdì 9 agosto, in particolare, la Casa Museo Pogliaghi si trasformerà in un piccolo osservatorio astronomico, grazie alla preziosa collaborazione con la Società Astronomica Schiapparelli.

Alle ore 21.00 si terrà la conferenza “Secoli di Luna” a cura di Giuditta Galli, che ci porterà a scoprire tutti i segreti della Luna e a seguire sarà, inoltre, possibile osservare il cielo della terrazza dei Rustici con i telescopi e gli operatori della Società Astronomica.

Prima della conferenza il giardino di Casa Pogliaghi verrà eccezionalmente aperto al pubblico per gustare un buon aperitivo e per seguire le visite guidate all’eclettica ed internazionale collezione dell’artista milanese.

Un’occasione unica per scoprire le meraviglie del cielo e dell’arte: l’evento è su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Il costo è di 20 euro cadauno per aperitivo con visita e conferenza presso la Casa Museo Pogliaghi.

DALLE STELLE DI SAN LORENZO AL FERRAGOSTO GALATTICO

Un Ferragosto galattico, poi, attende adulti e bambini al Sacro Monte di Varese. Nella giornata di giovedì 15 agosto i Musei (Casa Museo Pogliaghi, Museo Baroffio e Cripta del Santuario) saranno aperti eccezionalmente al pubblico dalle 10 alle 19 con visite guidate, spazi appositamente riservati a pic nic o merende, e con un’imperdibile novità.

Proprio in questa estate, dedicata all’anniversario dello sbarco sulla Luna, un’esperienza affascinante coinvolgerà tutti coloro che desiderano decollare e provare il fascino di mettere piede sul suolo lunare. Grazie alla tecnologia VR e ai visori virtuali Oclus go sarà possibile rivivere le emozioni dell’allunaggio, il periodo storico in cui si verificò e sentire i messaggi che lanciarono e commentarono l’impresa. Ma non solo, sarà anche possibile osservare la Luna dalla Terra con una prospettiva diversa, grazie agli strumenti virtuali che la tecnologia oggi ci mette a disposizione.Si potrà così partecipare anche a Ferragosto al tour Apollo 11, che sta caratterizzando l’estate al Sacro Monte di Varese.

Inoltre, nella giornata del 15 agosto, per tutti coloro che seguiranno il tour Apollo 11, verrà messo a disposizione lo splendido giardino della Casa Museo Pogliaghi per consumare la propria merenda o il pic nic portato da casa in mezzo alla natura. Il costo del tour con visori per la giornata di Ferragosto è pari a: 10 euro cad. per adulti / 6 euro cad. ridotto gruppi e bambini / 0-4 anni gratuito / 30 euro famiglia (2 adulti +2 bambini). I tour sono disponibili alle 11.00, 15.00 e 17.00

MUSEI (PIU’) APERTI PER FERRAGOSTO

La settimana di Ferragosto, infine, i Musei del Sacro Monte di Varese (Casa Museo Pogliaghi, Museo Baroffio e Cripta del Santuario) prolungano eccezionalmente il loro orario di apertura garantendo la possibilità di ingresso anche nel tardo pomeriggio.

Le aperture previste sono le seguenti:

– lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16 agosto: apertura dalle ore 14.00 alle ore 18.00

– giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto: apertura dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Costo: bigliettazione ordinaria.

Info e richiesta immagini e o approfondimenti a info@sacromontedivarese.it; 366.4774873