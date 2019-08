Nuove “Indagini al museo” Baroffio, in lingua inglese

Proiettato all’inglese e al ritorno a scuola il nuovo appuntamento con le “Indagini al museo” Baroffio del Sacro Monte di domenica 1 settembre alle ore 15.30.

“Back to school” il titolo dell’iniziativa dedicata a un turista straniero, distratto e un po’ pasticcione,ha smarrito la sua guida, e non riesce a riconoscere alcun quadro: i bambini dovranno cercare di aiutarlo spiegandogli ciò che vede in lingua inglese, tra opere d’arte ed indizi che forse porteranno al ritrovamento della guida smarrita.

Sarà un’occasione per scoprire l’arte e ripassare l’inglese prima di tornare a scuola.

Attività per bambini in età scolare, indicativamente tra i 5 e gli 11 anni.

Il costo dell’attività è di 7 euro a bambino.

Per maggiori info e prenotazioni info@archeologistics.it oppure 328 8377206.