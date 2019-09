“Puliamo il Mondo partendo dal nostro paese”

Il Comune di Buguggiate aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo”. Tutti coloro che vorranno partecipare si ritroveranno domenica 22 settembre nell’area Tigros, alle 9 del mattino, e passeranno al setaccio l’area limitrofa alla porzione di lago che si trova sul territorio di Buguggiate (nella foto “la raccolta” di una passata edizione)

«Questa amministrazione si è sempre dimostrata sensibile alle politiche di sostenibilità ed educazione ambientale ed ha iniziato subito a programmare azioni concrete – spiega il consigliere di maggioranza Giuseppe Colombo – . Abbiamo messo in campo macro progetti come lo studio e la ricerca di finanziamenti per l’efficientamento energetico di tutti gli edifici di proprietà comunale, continuando ciò che era stato fatto con l’installazione dei pannelli fotovoltaici nel plesso scolastico.

Un altro progetto su cui stiamo lavorando è quello che prevede la valorizzazione del territorio attraverso percorsi di recupero di aree storico-naturalistico come il Buguggino».

Ma Colombo parla anche di “piccoli progetti” come la sensibilizzazione delle associazioni sportive affinché usino materiale riciclabile o addirittura compostabile che possa poi essere impiegato nella concimazione del campo da calcio del paese.

«Quest’anno abbiamo deciso di aderire per la prima volta all’iniziativa mondiale “ Clean up the world” promossa in Italia da Legambiente con il nome “Puliamo il mondo” – continua Colombo- . Pensiamo che questo percorso debba essere basato su una sensibilità trasversale che parta dall’educazione delle generazioni future per riversarvi in azioni di buone pratiche».

Due sono gli appuntamenti che vedono in campo volontari e amministratori comunali: «Venerdì 20 settembre al mattino ci sarà un incontro di educazione ambientale con i bambini della primaria ed i ragazzi della scuola secondaria. In collaborazione con Legambiente Varese si spiegherà il significato di questo tipo di iniziativa ed i motivi che ci “obbligano” ad agire in questa direzione . Nel corso della mattinata l’amministrazione regalerà a ciascuno dei ragazzi una borraccia di alluminio con lo slogan #BuguggiatePlasticFree

Domenica 22 settembre invece in accordo con alcuni dei comuni dell’Associazione Comuni Rivieraschi del Lago di Varese si è deciso di compiere azione di pulizia e riordino in prossimità del territorio comunale che si affaccia sul lago. Ci si troverà alle 9 nel piazzale del Tigros del Lago per prenderci cura, insieme del nostro territorio. L’invito dell’amministrazione è rivolto a tutti, adulti ed associazioni comprese, perché la cura del bene comune non è un lavoro da bambini …..anzi».

«Credo fortemente nelle azioni responsabili – conclude il sindaco Matteo Sambo – : è facile girarsi dall’altra parte oppure criticare, molto meno decidere di dedicare un minuto al futuro. Dei nostri ragazzi ma anche il nostro».