Avventure, giochi ed escursioni del weekend, tra magie e misteri

Torna il sole ma le temperature potrebbero abbassarsi anche di molto in questo ultimo fine settimana di ottobre che propone ai bambini, e alle loro famiglie, tante occasioni per stare all’aperto e gustarsi le immancabili caldarroste oppure spunti per avventurarsi tra misteri d’arte e natura e giochi nuovi, tutti da scoprire.

Sarà anche il fine settimana di #ioleggoperché, per donare libri alle biblioteche scolastiche, e del cambio dell’ora: tra sabato e domenica si tira un’ora indietro la lancetta e si dorme un’ora in più… pargoli permettendo! (Qui i consigli su come affrontare al meglio il cambio dell’ora per i bambini, soprattutto i più piccoli).

EVENTI

Varese: tra sabato e domenica la Scuola Montessori “Percorsi per crescere” ospita la sua tradizionale Mostra del libro, per la prima volta nella nuova sede di via Santa Croce 10, a Varese, con tanti autori, tanti libri, incontri e racconti per tutte le età > Scopri di più

Sesto Calende: “Pirati fantasma” invadono il centro città sabato pomeriggio per preparare la giusta atmosfera di Halloween con tanto di nave fantasma e tante attività nelle piazze tra tinture, tatuaggi e laboratori per bambini e ragazzi, a cura di Merilla > Tutto il programma

Castiglione Olona: il paese si trasforma in un Borgo da paura aspettando Halloweeen a cominciare dal pomeriggio di domenica quando la scuola materna Mazzucchelli di via Boccaccio ospiterà la “Festa della Zucca” che riconoscerà un premio ai vincitori del concorso “Un mostro di zucca” per la zucca più creativa e spaventosa > Scopri di più

Morosolo: la Castagnata al villaggio in programma domenica inaugura il Closlieu con gusto, giochi, laboratori e animazione per bambini affidata ai volontari dell’associazione Cuorieroi > Il programma

GIOCHI

Varese: sarà inaugurato sabato pomeriggio con una serie di laboratori esperienziali e un aperitivo per grandi e piccini “L’arcobaleno di profilo”, il nuovo spazio psicomotorio e di Ricerca educativa di via Solferino 18 > Per saperne di più

Lomazzo: una serata speciale sabato attende le famiglie al Centro biodiversità del Parco del Lura per risolvere un mistero con ingegno e creatività: Magoscuro è tra noi? Attività per bambini dai 6 ai 10 anni con iscrizione > Per saperne di più

Inarzo: domenica pomeriggio alle ore 14.30 l’Oasi della Palude Brabbia ospita la “Gara di orienteering per famiglie“, un’avvincente sfida in natura a caccia di lanterne e informazioni ambientali promossa dalla Lipu > Come partecipare

LABORATORI

Gavirate: sabato mattina la biblioteca ospita laboratori di ascolto di fiabe e storie di Gianni Rodari “La luna, viaggi nel cielo” a cura di Maria Cannata e indicato per i bimbi dai 2 ai 5 anni. Allo stesso autore è dedicato il secondo laboratorio di ascolto ritmo musica e sperimentazione per adulti. ingresso gratuito ma con prenotazione > Come partecipare

Varese: sabato pomeriggio, alle 15.30, come ormai tradizione nella vigilia di Halloween, la Biblioteca dei ragazzi sotto i portici di via Cairoli aspetta i bambini dalle ore 15.30 per delle Letture animate da paura.

Gallarate: il terzo appuntamento in biblioteca con i Luoghi del leggere guarda avanti e propone un Halloween da brivido con una lettura paurosamente animata e un laboratorio orridamente creativo per bimbi dai 6 ai 10 anni (ingresso gratuito con prenotazione) > Scopri di più

Busto Arsizio: sabato pomeriggio i bambini potranno affiancare i bibliotecari nel loro lavoro e scoprire le zone della Biblioteca chiuse al pubblico per l’iniziativa “Bibliotecario per un giorno” > Come partecipare

Casalzuigno: in occasione delle Giornate delle Camelie in programma tra sabato e domenica a Villa Della Porta Bozzolo accanto alla mostra mercato anche visite guidate e laboratori per bambini > Tutto il programma

Daverio: piccoli paleontologi crescono in biblioteca con “Jurassicart”. Un pomeriggio, quello di sabato, fatto di letture ad alta voce con laboratorio a cura di Sara Ghioldi > L’articolo

Ranco: “Bacchette magiche, scopine e scopette… in stile Harry Potter” è il titolo del prossimo laboratorio della Casa degli scarabocchi, in programma nel pomeriggio di sabato 26 ottobre > Leggi di più

Varese: domenica pomeriggio il nuovo appuntamento di Villa Panza Kids è con “Colori da Paura”, un itinerario da brividi nelle stanze della villa e negli antri oscuri del parco ricco di incantesimi, giochi di luce e magie e seguito da un laboratorio di addobbi a tema > Leggi qui

Gallarate: nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con I luoghi del leggere al MAGA che prosegue il suo percorso sui nomi con un nuovo spunto: “Scritture mobili che si possono allungare, allargare, spezzare, che invadono il museo…”. Lettere e numeri diventano elementi grafici da rielaborare, smontare e rimontare, creando una

grande struttura mobile con tanti snodi, una scrittura irregolare e gigantesca, composta da tutti e alla fine la frase di partenza, forse, non sarà più la stessa > Leggi di più

SPETTACOLI

Varese: sabato sera alle 21, la compagnia teatrale “Effetti Collaterali” sarà sul palco dell’auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio con lo spettacolo Funny Money. L’intero ricavato della serata sarà devoluto per la realizzazione del Parco Gioia, la prima area giochi davvero inclusiva della città > L’iniziativa

Busto Arsizio: domenica pomeriggio al Cinema teatro San Giovanni Bosco va in scena lo favola de “Il Principe Azzurrognolo“, dove nulla è dato per scontato > L’evento

ESCURSIONI

Besano: domenica mattina le Guide del Monte San Giorgio propongono una “Passeggiata d’autunno sul sentiero dei fossili”, un’escursione nei boschi lungo il Sentiero paleontologico e una visita guidata al Museo dei fossili > I dettagli dell’evento

Barasso: ultima escursione della stagione domenica per conoscere il fascino della profondità alla scoperta della Grotta Rameron > Come partecipare

FUORI PORTA

Lugano: tre spettacoli internazionali tra sabato e domenica saranno portati in scena sul palcoscenico del Teatro foce per il secondo weekend del Festival delle marionette > Scoprili tutti

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Azzate: venerdì mattina dalle ore 10 un nuovo appuntamento delle Mammeincerchio, questa volta con l’esperta di massaggio infantile per parlare della “Voce di mamma“, di comi utilizzarla nelle letture ad alta voce, nei giochi e nei canti. Con tanto di prova pratica > Per saperne di più

Luino: venerdì sera la sede dell’associazione InformaDSA (via Manzoni 4 a Brezzo di Bedero, sopra il bocciodromo), ospita un incontro dedicato al Piano Didattico Personalizzato, fondamentale per il successo scolastico dei bambini con difficoltà specifiche dell’apprendimento > La serata