In provincia di Varese 25 negozi storici

Sono 198 le nuove attività storiche e di tradizione in Lombadia. In questi giorni la Regione, in particolare l’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Alessandro Mattinzoli, ha terminato l’iter per il loro riconoscimento. (nella foto la Valigeria Ambrosetti, negozio storico.

Questi i risultati suddivisi per provincia: 40 a Bergamo; 28 a Brescia; 10 a Como; 5 a Cremona; 5 a Lecco; 3 a Lodi; 5 a Monza Brianza; 48 a Milano; 26 a Mantova, 6 a Pavia;

9 a Sondrio; 25 a Varese. Si tratta di un attestato che sostiene tutte le attività commerciali con una storia di almeno 50 anni per preservarne i fattori culturali, sociali, economici e per valorizzarne la spiccata identità anche a favore del territorio di appartenenza.

Le imprese commerciali con le caratteristiche richiese verranno inserite nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione con questa suddivisione: 128 negozi storici ammissibili alla qualifica di “storica attivita”; 4 negozi storici ammissibili alla qualifica di “negozio storico”; 1 negozio storico ammissibile alla qualifica di “insegna

storica e di tradizione top”; 37 locali storici ammissibili alla qualifica di “storica

attivita”; 10 locali storici ammissibili alla qualifica di “locale storico”; 9 botteghe artigiane storiche ammissibili alla qualifica di “storica attività artigiana”.

I NEGOZI STORICI DI VARESE

BISUSCHIO: MOBILI ZILIO (1970), Negozio storico/Storica attivita’.

BUSTO ARSIZIO: ANDREELLA PHOTO (1974), Negozio storico/Storica attivita’

BEAUTIFUL ABBIGLIAMENTO DI MORANDIN VALERIO (1966), Negozio

storico/Storica attivita’

CARNAGHI (1974), Negozio storico/Storica attivita’

COLORIFICIO SAN MICHELE (1971), Negozio storico/Storica attivita’

FIORERIA MORETTI (1969), Negozio storico/Storica attivita’

FIORERIA PINCIROLI (1972), Negozio storico /Storica attivita’

LOCATELLI (1963), Negozio storic/Storica attivita’

PANETTERIA PASTICCERIA COLOMBO (1967), Negozio storico/Storica

attivita’

RISTORANTE MAZZINI (1969), Locale storico/Storica attivita’

SARTORIA GIANNI DI SERRA FRANCESCA (1970), Bottega artigiana

storica/Storica attivita’ artigiana.

COCQUIO-TREVISAGO: ALIMENTARI FRUTTA VERDURA (1977), Negozio storico/Storica attivita’.

GALLARATE: ANGELO BORGHI (1945), Negozio storico/Storica attivita’.

GORLA MINORE: BARBERIA BOCCHI (1950), Bottega artigiana storica/Storica attivita’ artigiana.

LAVENO-MOMBELLO: PELLETTERIA BARISI (1965), Negozio storico/ Storica attività.

OGGIONA CON SANTO STEFANO: BOSCHIROLI ARREDAMENTI (1961), Negozio storico/Storica attivita’.

TRADATE: DROGHERIA AIMETTI – PRIVATIVA GBIANCHI (1958), Negozio

storico/Storica attivita’.

VALGANNA: TABACCHI GIORNALI BAR GOGLIO DAL 1936 (1975), Locale

storico/Storica attivita’.

VARESE: DROGHERIA (1971), Negozio storico/Storica attivita’

FANTASIA MODELLISMO E GIOCATTOLI (1976), Negozio storico/Storica

attività

FIGINI VARESE (1957), Negozio storico/Storica attivita’

GIANOLA (1919), Negozio storico/Storica attivita’

GIORGI (1954), Negozio storico/Storica attivita’

PASTICCERIA BRENNA VARESE (1949), Locale storico/Storica

attività

VALIGERIA AMBROSETTI (1930), Negozio storico/Storica attivita’