Al via la Coppa del Mondo del Panettone

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, al Centro Esposizioni di Lugano, arriva la Coppa del Mondo del Panettone, il più grande evento dedicato al dolce lievitato per eccellenza. Tra gli ospiti speciali Iginio Massari, Gabriel Paillasson, Paco Torreblanca, Pierpaolo Magni, Andrea Besuschio e molti altri.

Una tre giorni con 42 eventi tra workshop, incontri, degustazioni e una trentina di espositori. Venti finalisti provenienti da tutto il mondo si sfideranno per conquistare il Trofeo Miglior Panettone CMP 2019, valutati da una giuria di grandi nomi nel panorama mondiale della pasticceria.

Venerdì 8 novembre alle ore 13.30 ci sarà il taglio del nastro. Tantissimi gli appuntamenti in programma: ogni mezz’ora, per tutta la durata della manifestazione, ci saranno workshop e incontri sul Palco Centrale, nella zona principale della manifestazione, con un susseguirsi continuo di dimostrazioni, degustazioni, incontri con i finalisti che presenteranno personalmente le proprie creazioni con tanto di degustazione al pubblico. Il programma è consultabile online: Programma Coppa del Mondo del Panettone.

Un grande evento che nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. E anche di più, perché nel panorama dei numerosi eventi incentrati sul panettone, quello di Lugano è in assoluto il più articolato, con una grandissima varietà di attività e iniziative correlate.

Il concorso internazionale vedrà venti finalisti in gara, provenienti da otto nazioni (Svizzera, Italia, Portogallo, Giappone, Francia, Spagna, Stati Uniti, Australia) e giudicati da grandi nomi nel panorama della pasticceria internazionale, come Gabriel Paillasson, Paco Torreblanca, Giambattista Montanari, Carlo Gronghi, Fabrizio Galla, Marco Molinari, Massimo Turuani e Piero Tenca.

Il pubblico potrà seguire in diretta una parte del concorso internazionale: sabato dalle 10.00 alle 12.00 e domenica dalle 10.00 alle 10.30 sarà possibile infatti assistere al lavoro dei giudici direttamente dalla platea del Palco Centrale. La premiazione finale è prevista per domenica alle ore 17.00, sempre sul Palco centrale.

Tra i momenti da non perdere, da segnalare “Lugano incontra”: un momento unico per assistere alle presentazioni di grandi maestri, da Gabriel Paillasson a Paco Torreblanca, Iginio Massari e altri ancora, che racconteranno la propria arte.

Sono poi tanti, tantissimi i laboratori e i workshop: momenti formativi aperti al pubblico, occasioni per esplorare tecniche e tendenze innovative sulle migliori preparazioni artigianali. Solo alcuni esempi: PierPaolo Magni terrà una lezione sulla decorazione di una stella natalizia; Andrea Besuschio sarà protagonista di una demo con degustazione per realizzare un cake de voyage con pralinato fatto in casa; Oriol Balaguer farà una dimostrazione con degustazione sul torrone in versione cioccolato; Jose Romero proporrà il torrone bianco, variante del tipico dolce natalizio spagnolo; Beniamino Bazzoli realizzerà un biscotto nato da ingredienti a km zero con grani antichi; Gianbattista Montanari svelerà tutti i segreti per creare il proprio lievito madre. I laboratori sono su prenotazione e a pagamento (15 chf): è possibile prenotare con anticipo o iscriversi direttamente in fiera, fino a disponibilità posti.

Inoltre per tutti e tre i giorni ci saranno laboratori pensati per i più piccini, con Panettone 4Kids a cura di Sonia Lizzio: appuntamento venerdì alle ore 11.00, mentre sabato e domenica doppio appuntamento alle 11.00 e alle 15.00. Laboratori su prenotazione, fino a disponibilità posti, a pagamento (10 chf).

Ci sarà poi una sezione dedicata ai più giovani, con il Concorso panettone decorato a cura degli apprendisti del CPT di Trevano, in programma venerdì alle ore 15.00, mentre la premiazione finale della sezione giovani è prevista per il sabato alle ore 17.00.

Spiega Giuseppe Piffaretti, patron della manifestazione: “Da quando ho 17 anni lavoro con il lievito madre, un elemento unico perché porta in sé la vita: è questa la base, l’essenza della lavorazione del panettone artigianale, la cui la diffusione oggi passa per tutti i paesi del mondo. La Coppa del Mondo del Panettone nasce per creare un confronto aperto su tecniche e conoscenze di un prodotto davvero unico”.

La giuria

La giuria è formata da grandi maestri nel panorama della pasticceria internazionale: Gabriel Paillasson, lo chef pasticciere più famoso di Francia e del mondo, padre fondatore della Coupe du Monde de la Patisserie; lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più importanti e innovativi pasticceri degli ultimi trent’anni; Giambattista Montanari, pasticcere, specializzato nei lieviti, autore del libro “pH 4.1 Scienza e Artigianalità della Pasta Lievitata”, con cui nel 2016 ha ottenuto il premio come miglior libro professionale di pasticceria nel mondo; Carlo Gronghi, riconosciuto come uno dei maggiori esperti Italiani di scienza alimentare legata alla panificazione; Fabrizio Galla, pasticcere ANPI, allievo di Iginio Massari, vincitore del premio Best Chocolate Cake in the World Lyon 2007; Marco Molinari, allievo di grandi chef stellati come Alain Ducasse, Paul Bocuse e Gualtiero Marchesi, dal 1998 vive in Giappone dove lavora come docente universitario e insegnante di cucina e pasticcieria, nel 2018 è premiato come il migliore chef e pasticciere dell’Asia; Massimo Turuani, presidente della Società Mastri Panettieri-Pasticcieri-Confettieri SMPPC; Piero Tenca, fondatore e presidente nazionale dell’Association suisse des sommeliers professionnels e vicesegretario generale dell’Associazione mondiale sommelier.

I finalisti

Svizzera:

Roberto Gatti – Arte Bianca Sagl (Lugano);

Bruno Buletti – B.F.B. Food F.lli Buletti (Airolo);

Marzio Monaco – Dolce Monaco (Losone);

Luca Poncini – Poncini Luca e Co. (Maggia).

Italia:

Bruno Andreoletti – Pasticceria Andreoletti (Brescia);

Ferrante Massimo – Pasticceria Ferrante (Genova);

Lunardi Massimiliano – Fratelli Lunardi (Quarrata);

Peruzzi Massimo –Pasticceria Peruzzi (Prato);

Giovanni Ristuccia – Il Duomo di Pietrasanta (Lucca);

Andrea Tedeschi – Pastry Lab (Bologna);

Turdo Nicola – Panificio Picernese Ciarly (Picerno);

Berti Michele – Armando Berti S.R.L. (Treviso)

Spagna:

Oriol Balaguer (Barcelona),

Yann Duiytsche – Dolç (Sant Cugat, Barcelona),

Jordi Morelló (Pastisseria Takashi Ochiai, Barcelona)

Francia:

Franck Collas – SAS FAB (Beaugency)

Portogallo:

Marco Ferreira (Braga)

Stati Uniti:

Biagio Settepani – Bruno’s Retaurant (New York)

Australia:

Tatiana Coluccio – Old Evropa Bakery (Melbourne)

Giappone:

Katsuei Shiga – Signifiant Signifié (Tokyo)

La Coppa del Mondo del Panettone è un evento ideato da Mastro Giuseppe Piffaretti ed è organizzato in collaborazione con la SMMPC (Società Mastri Panettieri-Pasticcieri-Confettieri del Canton Ticino), e si avvale di un comitato tecnico, che ha curato le preselezioni di Pistoia, Barcellona e Lugano, composto da diversi chef pasticceri: Josè Romero (Spagna), PierPaolo Magni (Italia), Angelo Musolino (Italia), Andrea Besuschio (Italia); Beniamino Bazzoli (Italia), Gianluigi Marina (Svizzera), Vito e Daniel Ricigliano (Svizzera), Luca Danesi (Svizzera), Mattia Gorietti (Svizzera), e Alain Philipona (Svizzera), e dalla segretaria della SMPPC sig.ra Sandra Fogato.