Arriva il freddo, riapre lo Chalet Martinelli

Le porte che riaprono prima dell’arrivo del grande freddo, lo Chalet Martinelli che a partire da stasera torna casa per i senzatetto durante la stagione invernale. Un progetto portato avanti, come gli scorsi anni, dai Servizi sociali del Comune di Varese e dall’associazione Angeli Urbani. Questa mattina la presentazione a Palazzo Estense.

«Con questa iniziativa – ha affermato l’assessore Roberto Molinari – si riapre un percorso che porta a coinvolgere tutte le realtà del terzo settore nel contrasto all’emergenza freddo. I nostri Servizi sociali sono sempre in prima linea per quanto riguarda aiuti e assistenza, ma tutto questo non sarebbe possibile senza l’apporto di tanti volontari e delle numerose associazioni presenti in città. A tutti loro, oggi rappresentati dai baschi rossi degli Angeli Urbani, va il mio personale ringraziamento».