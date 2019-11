La magia dei Caraibi nel nuovo disco di Angelica Mente

E’ uscito oggi in tutti gli store digitali e in alcuni negozi il nuovo album di Angelica Mente, il duo varesino formato da Nicoletta Magnani e Paul Monari.

“Live Caribbean’s”, questo il titolo del disco, presenta nove brani da Messico, Cuba e Jamaica rivisitati con il marchio inconfondibile della voce di Nicoletta Magnani e della chitarra di Paul Monari.

Venerdí 6 dicembre alle 18.30 la presentazione alla Libreria Ubik di Varese.

Dopo quasi quattro anni di concerti ed eventi live organizzati in collaborazione con Presstour e i Consolati e gli Uffici del turismo di Cuba, Messico e Giamaica, Angelica Mente ha scelto la splendida location dello studio Auditoria Records di Fino Mornasco per realizzare un album live in presa diretta contenente le migliori canzoni presentate durante i concerti.

«Il senso di questa registrazione è proprio quello di restituire l’emozione di ascoltare gli Angelica Mente dal vivo – spiegano i due artisti – anche grazie ad un suono particolarmente dinamico ed espressivo caratteristico dei concerti live restituito nel disco grazie alla grande esperienza professionale, artistica e umana di Antonio Chindamo, che ha curato le registrazioni, il missaggio e la masterizzazione di questo album».

Le foto utilizzate per copertina e interno del CD sono di Andrea Forlani (www.andreaforlani.com)