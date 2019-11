Silvio Raffo e Linda Terziroli parlano della vita che si scrive

Giovedi 21 novembre alle ore 21,30, in Sala Veratti, organizzato dal Centro Storico Italiano, avrà luogo un evento dedicato alla poesia, intitolato: “La vita che si scrive”. Protagonisti della serata Silvio Raffo e Linda Terziroli. Tra le ultime opere del Professore un’antologia dedicata alla Poesia del Novecento, con il titolo: “Muse del disincanto”. Mentre la studiosa di Guido Morselli, sta vivendo un’intensa stagione per la pubblicazione della biografia proprio dell’autore varesino: “Un pacchetto di Gauloises”.

La serata si colloca in un ciclo di eventi intitolato “Viaggi in Sala Veratti”, con lo scopo di tenere vivo uno spazio museale importante di Varese, anche nella tarda serata, per consentire ai cittadini, che in altri orari lavorano di poter godere della bellezza e dell’arte.