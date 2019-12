Due incendi a mezzogiorno

Due incendi – fortunatamente senza gravi conseguenze – hanno mobilitato contemporaneamente diversi mezzi dei vigili del fuoco, intorno alle 12.30 di oggi, domenica 29 dicembre.

Primo intervento a Cardano al Campo, per un incendio tetto: in via Manin sono intervenute due autopompe, con l’ausilio ulteriore di una autoscala per precauzione. Il principio d’incendio è stato comunque domato senza difficoltà.

L’altro episodio è avvenuto invece a Porto Ceresio: l’incendio ha interessato una veranda esterna all’abitazione, anche in questo caso sono arrivati ben tre mezzi (autopompa, botte e autoscala). Danni, ma per fortuna nessun pericolo.