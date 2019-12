II Canto di Natale di Dickens prende vita

Il tradizionale Canto di Natale di Charles Dickens riprende vita con lo spettacolo basato sulla lettura animata del classico per bambini proposto da Archeologistics per giovedì 26 dicembre alle ore 15.30 per un pomeriggio natalizio, negli spazi suggestivi della Sala Veratti.

Un capolavoro che racchiude in sé i valori del Natale, amato da grandi e piccini. La storia del vecchio e avaro finanziere Ebenezer Scrooge, visitato nella notte dai tre fantasmi del Natale passato, presente e futuro, prenderà avvio con una narrazione che partirà dalle scene rappresentate sugli affreschi: la Nascita di Cristo, l’Annuncio ai Pastori e l’Adorazione del Bambino, rappresentati su una delle pareti della sala, riportarti alla luce dopo il restauro risalente al 1992.

Dopo aver ascoltato la storia i bambini realizzeranno insieme i quadri viventi legati alle emozioni che il racconto ha suscitato loro.

Il pomeriggio si concluderà gustando insieme una calda merenda (costo merenda a parte).

Costi: 9 € per i bambini dai sei anni in su (ridotto 7 € per i più piccoli).

5 € adulti merende in centro città: costo individuale a consumazione

Per informazioni e prenotazioni 328 8377206 oppure varesemusei@archeologistics.it