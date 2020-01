Creatività e intelligenza artificiale, se ne parla a Villa Cagnola

Venerdì 24 gennaio, alle 20:45, nella sala Paolo VI di Villa Cagnola di Gazzada, Via Cagnola 21, interverrà il professor Andrea Carobene, che parlerà di come si relazionano la “creatività umana” e “l’intelligenza artificiale”.

La nostra società è sempre più pervasa da tecnologie che influiscono e trasformano il nostro modo di vivere, di relazionarci, di interpretare noi stessi e il mondo che abitiamo.

L’Intelligenza Artificiale ci pone pertanto in confronto con sempre nuove sfide: gli algoritmi alla base dei social network che quotidianamente usiamo cambiano anche il nostro modo di interpretare la realtà e di operare scelte, quindi di concepire la nostra identità personale, i suoi possibili sviluppi, la sua innata capacità creativa.

“Come Scuola di Formazione Sociopolitica della diocesi di Milano, ci siamo interrogati su questi cambiamenti e abbiamo voluto organizzare due incontri aperti a tutti per ragionare insieme su queste trasformazioni e sul loro impatto -spiegano gli organizzatori -. Il secondo, “Come le nuove tecnologie influenzano identità e relazioni”, sarà proposto dalla dottoressa Teresa Scantamburlo venerdì 7 febbraio alle 20.45″

.

Maggiori informazioni e materiali informativi sul sito web di Villa Cagnola.