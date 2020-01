La compagnia Oyes torna allo spazio Yak

La compagnia milanese Oyes torna a Varese dopo il successo dello scorso anno di “Vania”.

Tornano allo Spazio YAK con uno spettacolo che racconta il mondo degli adolescenti e del loro naturale desiderio di cambiamento.

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio alle 21 in Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

MAI GENERATION

Tutto si svolge all’interno di una scuola occupata dove i ragazzi possono sentirsi improvvisamente adulti, cittadini del proprio mondo e responsabili delle proprie scelte.

Il contesto dell’occupazione crea per i ragazzi un’occasione per diventare improvvisamente adulti, cittadini del proprio mondo, responsabili delle proprie scelte e del proprio modo di disegnare

il futuro. L’immaginazione è al potere.

LA COMPAGNIA

OYES nasce nel 2010 attorno ad un nucleo di attori diplomati all’Accademia dei Filodrammatici di Milano.

Da subito la compagnia si concentra sulle crepe e le aporie che osserva nella società e da lì parte per creare drammaturgie originali, sviluppate collettivamente attraverso scritture sceniche e improvvisazioni. La volontà è quella di mantenere sempre vivo il processo di ricerca di nuovi linguaggi, stili e materiali drammaturgici, senza perdere il confronto con la tradizione, i grandi autori classici e contemporanei. Nel 2018 Oyes vince il Premio Hystrio Iceberg come migliore compagnia emergente italiana.

Ideazione e regia Stefano Cordella drammaturgia collettiva

con Daniele Crasti, Francesca Gemma, Francesco Meola, Dario Sansalone con il sostegno di Mibac, Fondazione Cariplo, Gecob eventi e Pianoinbilico

BIGLIETTI

Intero 8€

Ridotto 5€ (studenti, under 18, over 65, corsisti Karakorum e Periferico, soci Quattrox4 e Spazio Kabum)

Ridotto 5€ (under 12)

Dalle 20 aperitivo a cura del Progetto EDUBAR della Cooperativa Sociale L’Aquilone > 6€ (uno

sconto per chi si porta il bicchiere da casa!)

Inizio spettacolo ore 21

PRENOTAZIONI

Compila il form online che trovi sulla pagina dello spettacolo: www.karakorumteatro.it

Facebook: https://www.facebook.com/yak.karakorumteatro

Instagram: https://www.instagram.com/yak.karakorumteatro/

Twitter: https://twitter.com/karakorumteatro

Website: https://www.karakorumteatro.it

E-mail: info@karakorumteatro.it