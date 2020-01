Weekend “lento” tra escursioni e teatro

Le feste sono ufficialmente finite e il secondo fine settimana di gennaio è all’insegna delle escursioni, del teatro e del cinema. Per gli appassionati di camminate sarà possibile godere del bel tempo, per tutto il weekend infatti è previsto tempo asciutto e con il sole. Il clima ideale per rigenerarsi, prima di ripartire con gli impegni del nuovo anno – Il meteo a cura del Centro Geofisico Prealpino

INCONTRO

Varese – Una visita guidata accompagnata da uno spettacolo musicale chiuderà, domenica 12 gennaio, la mostra di Renato Guttuso a Varese, l’esposizione che ha attirato ai musei di Villa Mirabello decine di migliaia di visitatori in pochi mesi. – Tutto il programma

Casorate Sempione – Casorate Sempione celebra il proprio patrono, S. Ilario di Poitiers (310-367, foto wikipedia), con il consueto attesissimo concerto (sabato 11) e con una nuova iniziativa che vuole premiare l’impegno e la costanza di alcuni concittadini nel prestarsi a favore della cittadinanza (lunedì 13). – Tutto il programma

Viggiù – Il nuovo anno comincia a Viggiù con una bella mostra, dedicata all’artista Pino Rusconi. Curata e organizzata dall’associazione Amici dei Musei Viggiutesi, la mostra sarà inaugurata domenica 12 gennaio alle 15.30 a Villa Borromeo. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 16.30 presso la sala Giovanni Paolo II in via Marconi 6 a Somma Lombardo, si svolgerà il galà di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2019, organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino – il “Distretto che vola”. – Tutto il programma

BAMBINI

Angera – Riparte un incontro tutto dedicato ai bambini gli appuntamenti della Biblioteca civica di Angera con la rassegna “Non solo libri”: sabato 11 gennaio alle ore 16.30 l’attrice e narratrice varesina Betty Colombo presenterà con una coinvolgente lettura animata il suo primo libro: “Vado via!”, illustrato da Paloma Canonica (Bohem editore). – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Il primo appuntamento dell’anno con i #piccolilettoriforti alla Biblioteca comunale di Venegono Inferiore è per il pomeriggio di venerdì 10 gennaio alle ore 16 con i volontari che proporranno ai bambini la lettura ad alta voce di uno dei classici più amati dello scrittore Eric Carle: “Il piccolo Bruco Maisazio”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Più di un teatrino, più di una cantastoriata, più di uno spettacolo di commedia dell’arte: più di una semplice storia. La storia di “Pinocchio” raccontata, cantata e interpretata su di un teatrino rotante, che appare e scompare sotto gli occhi del pubblico per regalare un momento di divertimento e fantasia. A portarlo in scena domenica 12 gennaio alle ore 16.30 al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto sarà la compagnia Tabagai per un nuovo appuntamento della rassegna Scintille curata dal Progetto Zattera. – Tutto il programma

Saronno – Arriva a Saronno uno dei fine settimana più attesi dell’anno organizzato dal comitato Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn. L’11 e il 12 gennaio tantissimi eventi per ricordare Sant’Antonio Abate, santo molto caro ai saronnesi e celebrato ogni anno il 17 gennaio – Tutto il programma

ESCURSIONI

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti”, alle ore 14.30 (ingresso nuovo parcheggio via Sempione) alla scoperta della “Colombera”. Nell’800 al di là del Vellone verso ovest c’erano frutteti. Il grande edificio della Colombera era sul corso del Vellone e la vicina polveriera era fuori città. L’Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia. Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking. Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info Tiziana 347.7885147, Paola 329.1809202. Per info: info@officinambiente.org, www.officinambiente.org.

Laveno Mombello – Suggestiva e romantica iniziativa del CAI di Laveno. Sabato 11 gennaio é prevista la prima escursione dell’anno, con meta il Forte di Orino la partenza sarà pero’ al tramonto, cosi’ da poter avere il percorso illuminato dalla prima luna piena dell’anno – Tutto il programma

Luino – Domenica 12 gennaio il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole e, in caso di mancanza neve con gli scarponi, sul lato piemontese del Lago Maggiore. Itinerario panoramico sui monti della Linea Cadorna del Verbano Cusio Ossola, alla portata di tutti, con magnifica vista sul lago e le montagne della Val Cannobina, alto luinese fino alle Alpi. – Tutto il programma

Aurano, Verbania – Domenica 12 gennaio appuntamento alla Lago Maggiore Zipline ad Aurano, Verbania, per la quinta edizione del cimento invernale in volo. In mezzo alle montagne che abbracciano il Lago Maggiore, provare l’adrenalina del volo sarà ancora più forte proprio perché i più temerari saranno “svestiti” o in maschera, e sfideranno le fredde temperature di gennaio. – Tutto il programma

ESCURSIONI – Cinque passeggiate per smaltire le abbuffate natalizie. Dal Sentiero del Sole di Agra alla Piana di Vegonno: alcuni luoghi perfetti per una camminata rigenerante in queste belle giornate di inizio gennaio – I percorsi

TEATRO

Cocquio Trevisago – Uno “scrigno“ che conterrà musica di grande qualità. È il teatro Soms di Caldana, frazione di Ccquio Trevisago dove sabato prossimo 11 gennaio si terrà il “Concerto augurale Schola cantorum”. L’evento, con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, verrà diretto dal maestro Gianni Crugnola. L’ingresso è gratuito e a seguire si terrà un rinfresco aperto al pubblico. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Domenica 12 gennaio, alle 21 al Teatro Nuova Scolastica al Museo della Collegiata, andrà in scena «Dieci minuti». Il testo dello spettacolo è firmato da Valentina Maselli, la regia è di Massimo Zatta, anima della compagnia Altre Tracce. La scenografia è di Federica Della Bona. – Tutto il programma

Induno Olona – Si intitola “La vèggia età” la nuova commedia dialettale messa in scena dal gruppo di teatro dialettale “Il Portico degli amici”. L’appuntamento per la prima è per sabato 11 gennaio, alle 21, al Cinema Teatro Monsignor Comi, in via Gritti 1 – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Teatro Sociale “Delia Cajelli” è lieto di invitarvi sabato 11 gennaio alla Prima Nazionale di “Non è Francesca” – Storie di ordinaria contraddizione di e con Francesca Puglisi. Lo spettacolo si terrà sabato 11 gennaio 2020, ore 21 – Tutto il programma

Gallarate – Con il primo dei quattro mini musical del Family show in calendario, si apre domenica 12 gennaio alle ore 16 la stagione del Teatro Condominio di Gallarate. In scena per l’occasione c’è Aladin, con la sua storia incantata, ricca di colpi di scena e di musica. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Fine settimana alle Cantine Coopuf di Varese, in via De Cristoforis. Venerdì 10 gennaio in scena il trio Modular, aprono i Lock The Basement. Sabato 11 gennaio lo spettacolo teatrale “Ed Recovery”, Uno spettacolo che racconta persone vere, testimonianze riunite dalla penna dell’insegnante Lia Locatelli a seguito di un percorso fatto con ragazzi e ragazzi che soffrono di disturbi alimentari. – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy Cafè (Via De Cristoforis) venerdì è “Twiggy Sound”. Sabato tributo a Fabrizio De Andrè con Ricky Marini e la sua band. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Riparte la stagione del Circolo Gagarin. Venerdì 10 gennaio torna Materia Oscura, la serata dalle sonorità più heavy e oscure, con Mai Mai Mai e Liquido di Morte. Domenica 12 gennaio invece, in scena Davide Passoni, sovrano dei nostri poetry slam, di nuovo al Circolo insieme a Sir & the Ivanoe per uno spettacolo di poesia e musica. – Tutto il programma