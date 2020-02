“La Rasa ha bisogno di interventi urgenti”

Il Comune annuncia la nascita dei 12 consigli di quartiere e dalla periferia si eleva la richiesta di attenzione. A dare voce alle lamentele della cittadinanza più esterna della cerchia varesina sono gli esponenti di Lombardia Ideale Cosentino, Clerici e Cavallini.

Nel corso di una visita alla Rasa, hanno rilevato alcune criticità: « Mentre questa mattina a Palazzo Estense, è stata presentata l’ennesima trovata comunicativa della giunta Galimberti, sabato pomeriggio, a seguito di segnalazioni – spiegano Mattia Cavallini ( coordinatore cittadino di Varese Ideale) e Giacomo Cosentino ( cons. Regionale) – abbiamo fatto un sopralluogo per le vie della Rasa insieme a dei cittadini, in quanto per noi di Varese Ideale l’attenzione ai quartieri e l’ascolto sono sempre importanti a prescindere dalle vicine elezioni. Durante il sopralluogo è emerso palesemente lo stato di abbandono e di dimenticanza da parte dell’amministrazione Galimberti, che pensa ad aprire grandi opere non occupandosi delle piccole opere ed interventi ordinari di cui tutta Varese, Rasa compresa ha bisogno».

Nello specifico, camminando per le vie gli esponenti della Lista Varese Ideale hanno notato « la poca manutenzione e decoro urbano con buche ovunque, soprattutto nella zona dell’asilo, dove ci segnalano che qualche bambino tornando a casa si è fatto male inciampandoci dentro, cosa non tollerabile. Sempre sul tema asilo, ci hanno segnalato la mancanza di segnaletica inerente l’asilo stesso ed il passaggio dei bambini sulla via San Gottardo. La via in questione attraversa la Rasa ed é percorsa da molte auto le quali spesso arrivano a velocità elevata, proprio per la mancanza di segnaletica creando un grosso pericolo per i bambini e genitori.

Ci sembra il minimo garantire la sicurezza in prossimità di scuole e luoghi pubblici, quindi sollecitiamo il Sindaco e l’assessore ad un pronto intervento su questa tematica».

I tre esponenti lanciano pesanti critiche anche sul fronte turismo dove la nomina di un nuovo Assessore: « crediamo non inciderà concretamente a quasi un anno di mandato. Noi di Varese ideale ci siamo sempre battuti per la valorizzazione del turismo e dei piccoli borghi e vedere lo storico lavatoio della Rasa, punto di riferimento per turisti e cittadini chiuso da mesi con una transenna , causa un piccolo intervento al tetto che è atteso da mesi, è ancora un’esempio di una fallimentare politica di rilancio turistico e gestione di Varese».

Cavallini e Cosentino annunciano la presentazione in consiglio comunale delle interrogazioni in merito tramite il cons. Clerici.