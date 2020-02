Progetti emblematici, 8 milioni in provincia di Varese. Ecco a chi andranno

Sono sei i ‘Progetti Emblematici’ selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Varese. Una serie di iniziative cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a

disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni offerti da Regione Lombardia.

Gli interventi ‘emblematici’ si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di complessita’ organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico. Mirano ad un cambiamento delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione, gestito

congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati.

In questo senso, gli interventi emblematici rispondono ai requisiti di esemplarita’ per il territorio e di sussidiarieta’ di intervento. La recente modifica dello Statuto di Fondazione Cariplo porta a 4 anni il mandato degli organi, e dunque viene rimodulato anche il piano dei cosiddetti ‘Interventi Emblematici Maggiori’.

La novita’, infatti, consiste nel fatto che Fondazione Cariplo destina a ciascun territorio provinciale la somma € 5.000.000 per il sostegno di iniziative che abbiano le caratteristiche di Interventi Emblematici. Varese quindi non dovra’ piu’ aspettare sei anni per avere di nuovo i contributi emblematici, ma solo 4 anni.

Gli Interventi Emblematici saranno attuati in favore di tre province ogni anno.

Il nuovo calendario ha previsto questa sequenza:

• anno 2019: i contributi ‘extra’ sono andati alla provincia di Como, provincia di Varese, provincia del Verbano-Cusio-Ossola

• anno 2020: provincia di Brescia, provincia di Cremona, provincia di Novara

• anno 2021: provincia di Lecco, provincia di Pavia, provincia di Bergamo

• anno 2022: provincia di Sondrio, provincia di Mantova, provincia di Lodi

Possono essere ammessi a contributo solo progetti e interventi riconducibili ai settori di attivita’ della Fondazione. I progetti devono essere realizzati sul territorio della provincia a beneficio della quale e’ stato effettuato lo stanziamento e devono avere dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualita’ della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento.

PROGETTI EMBLEMATICI PER LA PROVINCIA DI VARESE

Parrocchia di S. Vittore M. per restauro e ripristino conservativo del Campanile di S. Vittore in Varese, in occasione del 400esimo anno dall’inizio della sua edificazione al fine di consentire la valorizzazione di un bene culturale identitario per la citta’ di Varese. Contributo di 1.000.000 di euro da Regione Lombardia

Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita per il progetto ‘ALEPH CON ZERO. Rafforzamento materiale ed immateriale della filiera Life Science in Provincia di Varese’. Il progetto riguarda la costituzione di un centro di ricerca volto a favorire il rafforzamento dell’Insubria Bio Park e l’incremento della filiera life science in Provincia di Varese. Contributo di 1.350.000 euro da Fondazione Cariplo.

Fondazione Bellora Onlus per il progetto ‘Terra.LUNA’ Un unico universo’, un modello di presa in carico dei pazienti autistici con particolare attenzione al benessere del minore e degli adulti di riferimento. Contributo di 1.500.000 euro (500 mila da Fondazione Cariplo, 1 milione da regione Lombardia).

Provincia di Varese per il progetto ‘MO.V.E.O.N. – Mobilita’ leggera in Valle Olona’, un progetto basato su una visione di sviluppo della mobilita’ sostenibile attraverso la realizzazione di una infrastruttura ciclabile multifunzionale. Contributo di 2.100.000 euro da Fondazione Cariplo.

Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli Onlus per il progetto’Residenza La Ghianda’ per ristrutturare un immobile, a Somma Lombardo, e realizzare otto alloggi per il Dopo di noi rivolto a persone con disabilita’ acquisita. Contributo di 1.050.000 euro da Fondazione Cariplo.

Fondazione Renato Piatti Onlus per il progetto ‘PreSSD -Presidio Socio Sanitario Disabilita” per la presa in carico delle persone con disabilita’ diversificate e autismo – Besozzo. Contributo di 1.000.000 euro da Regione Lombardia

ATTILIO FONTANA, PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA: “Apprezzo molto il lavoro di selezione svolto per questi progetti da Fondazione Cariplo. Ci consente, infatti, di individuare interventi comuni che non solo sono validi dal punto di vista tecnico, ma anche significativi per i cittadini. Si tratta, infatti, di progetti finalizzati alla valorizzazione di luoghi simbolo delle comunita’ che li ospitano, che con la loro realizzazione incidono

positivamente nello sviluppo dei territori interessati. Pertanto, Regione e’ orgogliosa di proseguire in questa virtuosa collaborazione con la Fondazione, esempio emblematico di una sinergia pubblico-privato che caratterizza da sempre il sistema economico lombardo”.

GIOVANNI FOSTI, PRESIDENTE FONDAZIONE CARIPLO: I progetti Emblematici Maggiori offrono la possibilita’ di realizzare azioni molto significative, sia da un punto di vista simbolico che di impatto per tutta la comunita’. Grazie a questa importante dotazione di risorse, Fondazione Cariplo ha voluto stimolare la collaborazione tra i diversi soggetti che vivono e operano nella provincia di Varese per individuare e sviluppare progetti di

ampio respiro che possano interpretare e rispondere alle esigenze che emergono dal territorio. Le azioni finanziate vanno dal potenziamento di servizi per le persone che vivono situazioni di fragilita’, in particolare disabilita’ e autismo, allo sviluppo di un centro per la ricerca sul Life Science, infrastrutture di mobilita’ sostenibile e infine al restauro conservativo del campanile di San Vittore

Anche Elisa Fagnani, Giuseppe Banfi, Sarah Maestri, Andrea Mascetti, membri della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, rappresentanti del territorio di Varese esprimono il loro plauso alle organizzazioni varesine che hanno ottenuto i contributi: “E’ stato un compito difficile scegliere tra tanti progetti di alto profilo e importanti per il nostro territorio. Siamo stati davvero orgogliosi della grande

disponibilita’, organizzazione e professionalita’ dimostrata dalle realta’ locali. Le organizzazioni si sono rivelate ancora una volta attente nell’individuare i bisogni della collettivita’ e nell’organizzare iniziative puntuali e coerenti con le linee guida di Fondazione Cariplo”.

MAURIZIO AMPOLLINI, PRESIDENTE FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO: “Grazie a questa opportunita’ sei progetti emblematici della nostra provincia potranno trovare le risorse per giungere a compimento. Si spazia dalla storia alla ricerca scientifica passando attraverso il sociale e l’ambiente. Sono progetti importanti la cui realizzazione avra’ effetti benefici sulla comunita’ e sul territorio. L’unico rammarico e’ quello di non avere potuto soddisfare tutte le richieste, questo ci impegna a far crescere ancor di piu’ la cultura del dono tra la nostra gente, in modo da incrementare in modo sensibile le risorse messe a disposizione”.

Fondazione Cariplo fa filantropia con la passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l’ambiente. Oggi è concentrata sul sostegno ai giovani, al welfare di comunita’ e al benessere delle persone, realizzando progetti insieme alle organizzazioni non profit. Dal ’91 ad oggi la Fondazione ha sostenuto oltre 30 mila iniziative donando 3 miliardi di euro.