In giro senza motivazione: 9 denunciati

Nove persone denunciate per non aver rispettato i limiti della mobilità. È il bilancio dell’attività di controllo condotta ieri dai Carabinieri della Compagnia di Varese.



Una giornata di controllo con particolare riguardo al rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono state così denunciate, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese 9 persone, tutti cittadini italiani e dell’età compresa tra 20 e 40 anni e residenti in comuni limitrofi alla città di Varese, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine.

In particolare, i militari dell’Arma, coadiuvati dalle Squadre Operative di Supporto del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e da militari dell’Esercito Italiano di NRDC -ITA della Caserma di Solbiate Olona, durante tutto l’arco della giornata di ieri, hanno proceduto al controllo delle persone, mentre si trovavano a piedi sulla pubblica via nei rispettivi centri della città di Varese, Malnate e Vedano Olona, adducendo motivazioni del tutto generiche, quali ad esempio andare presso la ferramenta per l’acquisto di articoli generici per la casa oppure per una passeggiata fuori dal proprio comune, in violazione delle misure urgenti in materia di prevenzione dell’emergenza epidemiologica che sta interessando tutto il territorio nazionale.

I controlli verranno ripetuti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni anche e con il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio.