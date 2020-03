Prima giunta in teleconferenza per l’amministrazione varesina

Anche la giunta Galimberti si adegua alle prescrizioni del “Cura Italia”e ha fatto la sua prima seduta in teleconferenza.

A permetterla è l’articolo 43 del decreto che, per semplificare la vita degli organi collegiali, “permette” al di là delle prescrizioni dei regolamenti la riunione in videoconferenza dove possibile.

Così, Davide Galimberti e i suoi assessori si sono organizzati e questa mattina, 20 marzo 2020 ha fatto la sua prima riunione virtuale.

«Vista la situazione e dovendo assumere dei provvedimenti urgenti di bilancio, uno dei quali era particolarmente importante perchè riguardava l’acquisto di dispositivi di protezione, ragione per la quale era fondamentale e urgente riunirsi, abbiamo preso questa decisione, consentita dal decreto – ha spiegato Galimberti – la seduta ha funzionato e siamo riusciti a dialogare come facciamo normalmente. Useremo quindi questo stesso metodo anche per le prossime settimane»