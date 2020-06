Muro di Villa Castiglioni: il cantiere partirà entro l’anno

Il muro di Villa Castiglioni continua a preoccupare, ma la pratica – assicura la nuova proprietà della villa e del parco storico – va avanti ed entro il 2020 inizieranno i lavori.

La questione del muro, pericolante in alcuni punti e delimitato da gabbioni di sassi, è stata nuovamente sollevata dalle opposizioni nel fine settimana, con un comunicato stampa in cui si richiama l’urgenza di un intervento di messa in sicurezza. Il muro affaccia su via Tabacchi, trafficata strada di collegamento tra Induno Olona, Varese e la Valganna, e oltre al rischio di ulteriori crolli c’è la questione dei restringimenti della carreggiata dovuti proprio ai gabbioni.

«Sin dal 2014 è stata posizionata una gabbionata di sassi a sostegno del muro di villa Castiglioni per la quale era stata garantita dall’ingegnere incaricato la sicurezza solo per due anni – scrive il gruppo di minoranza in una nota – Purtroppo di anni ne sono passati sei e pertanto i gabbioni non garantiscono più alcun tipo di sicurezza, con forte rischio per chiunque si trovi a transitare sotto di essi».

La questione si trascina irrisolta anche a causa del lungo periodo in cui Villa Castiglioni è stata al centro di un procedimento fallimentare, risolto solo nel marzo dello scorso anno con l‘acquisto all’asta da parte di una società straniera. Società a cui era stato chiesto, da parte dell’Amministrazione, di dare priorità assoluta proprio alla messa in sicurezza del muro pericolante.

Dal gruppo di minoranza la richiesta di ulteriori interventi, per sollecitare l’avvio dei lavori: «Nel corso della campagna elettorale il sindaco aveva garantito, tra le molte promesse oggettivamente non mantenute, che il problema di Villa Castiglioni, gabbioni compresi, era stato risolto e che a breve sarebbe stato riportata la normalità su via Tabacchi. A distanza di un anno dal voto, però, nulla è cambiato, i gabbioni sono ancora al loro posto sempre più degradati e invasi dalla vegetazione. Chiediamo di porre fine alle continue promesse mai mantenute e attivarsi con urgenza affinché venga messa in sicurezza quanto prima via Tabacchi a tutela della salute e della vita di chi vi transita».

Abbiamo chiesto all’architetto varesino Rudi Manfrin, che sta seguendo gli interventi per conto della nuova proprietà di Villa Castiglioni, a che punto è il progetto.

«L’intervento sul muro di Villa Castiglioni è alle battute finali per quanto riguarda le pratiche necessarie all’avvio dei lavori – spiega Manfrin – Da parte del Comune ci sono state diverse sollecitazioni, ma i tempi si sono allungati perché si tratta di una pratica complessa, con una proprietà che si trova dall’altra parte del mondo con tutti gli immaginabili allungamenti dei tempi per firme, documentazione ecc. Il lockdown dovuto alla pandemia inoltre ha fermato tutto per tre mesi. Abbiamo già presentato il progetto alla Soprintendenza e ottenuto da parte loro l’approvazione e la concessione all’avvio dei lavori. E’ stato avviato l’iter per la scelta della ditta che dovrà eseguire il progetto tra cinque imprese che si sono proposte, e a breve verrà presentato per l’approvazione il progetto esecutivo. Il cantiere si aprirà senz’altro entro quest’anno».

L’intervento, spiega inoltre l’architetto Manfrin, si presenta inoltre più complesso di quanto ci si augurava inizialmente anche dal punto di vista tecnico, perché è stato necessario effettuare anche uno studio legato al parco storico e ai suoi alberi, dal momento che i cedimenti sono da imputare al lavoro degli apparati radicali.

«Si interverrà sui punti dove si sono verificati i cedimenti ma anche nella parte alta verso il Castello di Frascarolo e sui camminamenti interni al parco – conclude – Nel corso dei lavori saranno inoltre effettuate verifiche sulle restanti porzioni del muro che, va specificato, verrà ripristinato conservando tutte le caratteristiche del manufatto ottocentesco».