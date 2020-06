Teatro e narrazione: laboratori estivi via web, per ogni età

Da sempre le pratiche narrative come il teatro e la scrittura di sé aiutano a trovare nuovi modi di stare bene con sé e con gli altri. A ogni età. Per questo la cooperativa sociale NaturART promuove per l’estate dei laboratori di narrazione per tutti: dai bambini ai ragazzi maggiorenni, suddivisi in tre gruppi per fasce di età.

Per ogni gruppo un laboratorio differente da seguire via web e articolato in 5 incontri da due ore ciascuno.

Bambini dai 6 ai 10 anni

LETTURE INCANTATE

L’idea è quella di leggere insieme storie bellissime per poi giocare ad interpretarle.

Armati di fantasia i bambini creeranno dei travestimenti sempre nuovi per diventare i protagonisti di fantastiche avventure, assieme ad altri compagni di viaggio, anche se ciascuno a casa propria.

Ragazzi dai 13 ai 17 anni

AVVENTURE MERAVIGLIOSE

Dopo mesi di reclusione e di didattica a distanza, si prospetta un’estate certamente diversa. Ma perché rinunciare al divertimento? Il laboratorio è pensato per tuffarsi in un mare di avventure, tra meraviglie, tesori nascosti da scoprire e creatività.

Dai 18 anni in su

LE CITTÀ (IN)VISIBILI

L’obiettivo è dare vita a un racconto collettivo che tenga traccia di ciascuno, in un percorso di narrazione teatrale e di scrittura creativa: un viaggio attraverso i luoghi invisibili della letteratura, dell’arte e della poesia, per riprendere il filo delle emozioni e dargli voce insieme a persone che condividono le stesse passioni.

Il costo per l’intero percorso è di 50 euro a persona.

Info e iscrizioni entro lunedì 29 giugno scrivendo a laboratori@cooperativanaturart.it.