Tornano i Giardini letterari a villa Toeplitz e cominciano dalla via Francisca

Ritornano, anche se in forma ridotta rispetto alle precedenti edizioni, i Giardini Letterari a Villa Toeplitz.

Per tre mercoledi consecutivi, alle 18,30 i lettori incontreranno gli autori nella bella cornice dei ritrovati giochi d’acqua con la verde scenografia dell’arte topiara dei giardini, sorseggiando un aperitivo al Tennis Bar.

«Quest’anno saranno pochi gli incontri poiché la situazione incerta dell’ emergenza covid non ha permesso una programmazione ricca ed estesa dell’estate varesina come le scorse edizioni – spiegano gli organizzatori – Ma in questa quinta edizione la qualità rimane alta e con uno sguardo più sul territorio varesino».

Tre per adesso gli incontri, e varesini sono Marco Giovannelli che mercoledi 29 Luglio alle 18,30 presenterà il suo libro “La via Francisca del Lucomagno“ : sarà intervistato e converserà con Andrea Minidio.

Varesotta è anche Betty Colombo che, con l’illustratrice Paloma Canonica, presenterà il libro “ Vado Via! “: converseranno con Michele Todisco il 5 Agosto sempre alle 18,30.

L’unica non varesina per adesso rimane Federica Seneghini che presenterà il 2 Settembre sempre alle 18,30 in compagnia di Marco Giani e di Antonio Maria Orecchia docente dell’ Università dell’Insubria, il suo libro dedicato ad una storia insolita e sconosciuta ritrovata tra le pieghe della memoria “ Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” .

PROGRAMMA

Mercoledì 29 Luglio ore 18,30

“ La via Francisca del Lucomagno “ di e con Marco Giovannelli intervistato da Andrea Minidio

La Francisca è un antico cammino che parte da Costanza. Entra in Italia a Lavena Ponte Tresa e in 8 giorni a piedi si percorrono 135 km fino a Pavia. Natura, acqua, arte e storia accompagnano il viandante lungo una esperienza unica. Il tracciato è adatto per tutti ed è fattibili anche in biciclette e per i soggetti a ridotta mobilità.

Consigliabile la prenotazione online: qui il link

Mercoledì 5 Agosto ore 18,30

“ Vado Via “ di e con Betty Colombo e Paloma Canonica intervistate da Michele Todisco

Una divertente storia in rima di una bambina che un giorno decide di fare i bagagli e di andare via”

Mercoledì 12 Agosto ore 18,30 “ Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” di e con Federica Seneghini e Marco Giani intervistati da Antonio Maria Orecchia.

L’appassionante storia vera delle sportive che scesero in campo contro Mussolini. Letteralmente. Attentamente ricostruito e corredato da un saggio di Marco Giani, che ripercorre decenni di discriminazione femminile nel mondo del calcio, questo scorcio avvincente del nostro passato è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente.