Un nuovo weekend di raccolta alimentare a Varese

Torna sabato e domenica nei supermercati varesini “Solidarietà è anche…”, il progetto realizzato dal comune di Varese e dal Banco di solidarietà alimentare “Non solo pane” che punta a sostenere quanti, anche a causa della crisi legata alla pandemia da coronavirus, si trovano in difficoltà economiche e non riescono a far fronte alle proprie necessità.

Dopo la grande attività nei giorni del lockdown, la fase due dell’iniziativa prevede tre weekend di raccolta tra giungo e settembre. Nel prossimo (25/26 luglio) sarà possibile donare alimenti in sei supermercati: le Esselunga di Masnago e di viale Borri, l’Iper di viale Belforte, il Penny Market di via Crispi, la Coop di via Daverio e il Carrefour delle stazioni.

«In questa fase – Spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – è fondamentale il contributo di tutti: quello dei volontari, che mettono a disposizione il loro tempo per la raccolta, quello dei responsabili dei punti vendita, che hanno risposto al nostro appello, e quello dei cittadini, che invito ancora una volta a partecipare a questo importante gesto di solidarietà. A tutti loro va sin da ora il mio ringraziamento. Varese è da sempre una città attenta ai bisogni di chi è più in difficoltà e, ora, abbiamo un’altra opportunità per dimostrarlo. Con un piccolo gesto, come donando anche solo un pacco di pasta a testa, possiamo insieme aiutare a rispondere a un bisogno presente e che oggi più che mai cerca una risposta».