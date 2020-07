Il weekend coi bambini è a caccia di tuffi, storie e magie

Il primo weekend di luglio è baciato dal sole. Solo qualche temporale potrebbe guastare la festa nella serata di venerdì, ma la festa è assicurata sia per sabato che per domenica con temperature tipicamente estive ideali per passeggiate nei boschi e tuffi alla ricerca di refrigerio.

Non mancano poi laboratori artistici, giochi di magia e letture animate nel ventaglio di proposte che attendono i bambini e le loro famiglie per trascorrere insieme uno splendido fine settimana.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

GITE VICINO CASA

Tradate: l’osservatorio e i sentieri del centro didattico del Parco pineta riaprono domenica 5 luglio per una lunga estate insieme. La partecipazione alle iniziative è sempre gratuita ma con prenotazione obbligatoria > Scopri di più

Varese: riaprono le attività e le visite agli spazi dell’Osservatorio astronomico Schiaparelli, il percorso dedicato al sistema solare o il sentiero botanico. Ma tutto solo su prenotazione! Opzionabili anche i laboratori sui cambiamenti climatici > Scopri di più

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Inarzo: nell’Oasi della palude Brabbia aprono i sentieri ma rimangono chiusi il capanno di osservazione e il centro visite, e non sarà possibile parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva > Le nuove regole

GIOCHI E LABORATORI

Gallaratese: otto biblioteche del Sistema Panizzi partecipano alla #SettimanaDiPulcinella dedicata all’arte di Emanuele Luzzati con uno specialissimo laboratorio take away, che inizia domenica 5 luglio con la pubblicazione di una lettura animata e tanti kit da prenotare > Come partecipare

Busto Garolfo: inizia sabato mattina alle 10.30 per i più piccoli la nuova rassegna “I ciliegi raccontano” ospitata dal parco della biblioteca con letture animate e laboratori > Scopri di più

Varese: terza lezione venerdì 3 luglio alle ore 16.30 sulla pagina Facebook del Pimpa per la sua School of magic estiva, perché “Chi regala meraviglia porta pace” > Qui i dettagli

Gallarate: saranno liberamente consultabili per tutta l’estate i 14 Lab Inside proposti dal MA*GA ai bambini come giochi di educazione all’immagine, tra arte contemporanea, creatività, colori, concetti e tanta fantasia> La proposta

Varese: laboratori estivi via web di Teatro e narrazione per ogni età. La proposta è della cooperativa NaturArt prevede letture incantate da interpretare per i bambini, avventure a caccia di tesori nascosti per i ragazzi e narrazione teatrale per i più grandi > Leggi qui

Varese: l’associazione Essere Esseri Umani propone dei giochi da genitori-capitani da condividere con i figli “perché la famiglia sia un porto sicuro”. Otto proposte per divertirsi e aiutare i bambini a esprimere e gestire le proprie emozioni > Scopri di più

TUFFI E GIOCHI D’ACQUA

Lavena Ponte Tresa: ha riaperto il Parco acquatico comunale. Per quest’anno saranno mantenute le tariffe del 2019 e i maggiori costi saranno sostenuti con un contributo straordinario dal Comune > Leggi di più

Lago Antrona: facilmente raggiungibile in auto il Lago Antrona è una meta perfetta per una gita in giornata. Dal lago parte un percorso ad anello immerso nella natura, tra boschi e cascate > L’itinerario

Passeggiate e tuffi: sui laghi le spiagge libre sono tutte praticabili (Ispra, Luino, Angera e Leggiuno solo per citarne alcune) mentre il Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

Varese: domenica scorsa, con la prima giornata d’estate, sono state riaccese le fontane di Villa Toeplitz ristrutturate per restituire fascino della monumentale gradinata del parco. I bambini troveranno particolarmente affascinanti i girini ospitati nelle vasche, assolutamente da non disturbare – Leggi l’articolo

FUORI PORTA

Val Grande: la Val Grande riapre ad adulti e bambini con “50 sfumature di parco”, 50 appuntamenti in 50 giornate dal 27 giugno al 19 settembre per scoprire la natura in compagnia delle guide ufficiali del parco nazionale > Tutti gli appuntamenti

Crovedo (VCO): torna a viaggiare sabato il “Treno dei Bimbi”, l’oasi estiva tra natura e vecchie carrozze ferroviarie gestita dai Padri Cappuccini di Domodossola > Leggi qui

Alpe Devero: Uno dei luoghi più amati delle Valli Ossolane. Il Lago delle Streghe è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini > Leggi qui

Milano: la libreria itinerante di Fabiolandia nel fine settimana sarà al Family Park di Novegro con libri e letture animate che porta anche a domicilio, ovunque ci sia un bambino > L’iniziativa

PARCHI E ANIMALI

Stresa: ha riaperto il Parco Pallavicino di Terre Borromeo, dove i bambini possono scoprire da vicino oltre cinquanta specie tra mammiferi e volatili che sono ospitate qui > Leggi di più

Pombia: anche il Safari park ha iniziato la graduale riapertura di tutti i suoi 450.000 metri quadri di parco all’insegna della sicurezza. La direzione ha attivato nuove procedure igieniche, stabilito alcune regole per i visitatori e limitato qualche servizio nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus > Scopri di più

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

Agrate Conturbia: ha riaperto il parco faunistico “La torbiera” con due nuovi cuccioli di Gatto di Pallas, nati alcuni giorni fa: Leggi qui

MUSEI

Somma Lombardo: il Parco-Museo del volo di Volandia ha riaperto al pubblico con i suoi grandi spazi interni ed esterni per grandi e piccini. E sino a metà luglio i bambini entrano gratis > Leggi i dettagli

Pavia: riapre il museo che racconta l’elettricità, dalle origini con Alessandro Volta fino all’elettronica, un viaggio di due secoli raccontato tra tante curiosità e alcuni “pezzi” spettacolari, anche per i bambini > Leggi l’articolo

PER MAMMA E PAPÀ

Azzate: lo “Stendipanni” delle Mamme in cerchio di via Acquadro non può riaprire, ma se qualcuno avesse bisogno di abiti usati per l’estate può telefonare e farsi preparare un pacchetto > I dettagli

